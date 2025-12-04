Montero promete la "mejor" financiación para el autogobierno andaluz y arrancar "máquina de la igualdad" desde la Junta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en el acto de entrega de premios por el 4D de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia en Málaga. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido este jueves a que Andalucía tendrá "el mejor sistema de financiación que garantice su autogobierno", así como a "arrancar la máquina de la igualdad" si llega a ser presidenta de la Junta.

Así lo ha manifestado la también candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas en su intervención en el acto de entrega de premios que la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, presidida por el que fuera primer presidente socialista de la Junta, Rafael Escuredo, ha celebrado en Málaga por el 4 de diciembre, que en esta ocasión han recaído en la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva; la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, y el periodista y analista político Javier Aroca.

María Jesús Montero ha dedicado al inicio de su intervención palabras en recuerdo de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño muerto de un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, así como de elogio al expresidente Rafael Escuredo, presente en este acto y de quien ha valorado que "encarnó la ambición, el ansia de libertad, la capacidad y la confianza, la esperanza" en que los andaluces "debíamos vivir mejor y podíamos conseguirlo", ha señalado.

La líder del PSOE-A ha valorado así que, "de forma humilde, sencilla, como es Andalucía", Escuredo "logró convencer, entusiasmar desde la esperanza, desde el futuro que teníamos que conquistar a la gran mayoría del pueblo andaluz que consiguió su autonomía a base de reivindicación, también de gritos y, cómo no, de expresiones de libertad que desde entonces nos han acompañado a lo largo del tiempo".

Montero ha evocado las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 por una Andalucía que no fuera menos que nadie, y ha reivindicado el andalucismo como "una fuerza de progreso y no de reacción", y ha defendido que los socialistas siguen en la actualidad "en el mismo sitio, defendiendo el progreso, militando en el andalucismo cívico y mirando al futuro".

"El PSOE de Andalucía no ha cambiado ni medio centímetro su posición: aquí estamos para proyectarnos para el futuro", ha sentenciado la dirigente socialista en esa línea y antes de advertir contra quienes "buscan la involución", y del "momento de peligro para la democracia" que, en su opinión, existe actualmente, y frente al que "Andalucía tiene un potente mensaje para el conjunto de España".

POR "UN NUEVO ANDALUCISMO"

Así, ha apuntado que, "hoy como ayer", a los andaluces "nos toca liderar nuevamente ese progreso, esa ambición", y para ello ha reivindicado un "nuevo andalucismo" para "sacar de la vía muerta el Estatuto de Autonomía de 2007 y continuar desarrollándolo, porque necesitamos elevar nuestra cota de autogobierno", según ha proclamado.

Montero ha afirmado entonces que "no hay autonomía política ni autogobierno sin autonomía financiera", y tras defender que "ningún Gobierno ha contribuido como el actual" de Pedro Sánchez "a la autonomía" financiera de Andalucía, ha prometido que esta comunidad tendrá el "mejor sistema de financiación que garantice su autogobierno", así como se ha comprometido a que, si llega a la Presidencia de la Junta --algo que ha augurado como seguro--, la "prioridad" de su gobierno "será arrancar la máquina de la igualdad" que "lleva siete años guardada, gripada", coincidiendo con la etapa de Juanma Moreno (PP-A) en el Ejecutivo andaluz.

Al hilo, la líder del PSOE-A ha señalado que "gobernar no es estar, no es dar palmaditas en la espalda", sino que "gobernar Andalucía es ser, sentir, creer en esta tierra, tener la capacidad de conocer cuáles son los retos, las ilusiones, las expectativas, los obstáculos que permiten que los andaluces puedan desarrollar en plenitud su proyecto de vida".

ADVERTENCIA CONTRA EL "CONFORMISMO" Y LA "RESIGNACIÓN"

También ha indicado que, "hoy como ayer, el enemigo del progreso en Andalucía es la derecha, pero sobre todo es la resignación, el conformismo con el que la derecha cada día anestesia" a la población para "que no se hable, no se exprese, no se anhele aquello que uno sueña".

Frente a ello, ha aseverado que "Andalucía no se resigna" y "va a reaccionar y reacciona ante la adversidad", porque "tiene conocimiento, talento, capacidad", ha agregado para puntualizar que la "máquina de la igualdad" que quiere "arrancar" si es presidenta de la Junta "la rediseñaremos con los retos, con las expectativas que tenemos para el futuro".

La secretaria general del PSOE-A ha dedicado palabras de reconocimiento a cada uno de los premiados en este acto, y ha reivindicado el feminismo al glosar la figura de Carmen Calvo, y el acento andaluz, del que ha señalado que es "inclusivo" y "nos hace reconocibles".

La candidata socialista ha finalizado su intervención augurando que "entre todos haremos que sea la próxima presidenta de la Junta", algo que, según ha agregado, se hará "recuperando la dignidad de nuestros servicios públicos".

Además, ha señalado que ella será la presidenta "que quite el freno de mano de la potente maquinaria de transformación social y económica que tiene que impulsar" el nuevo Gobierno de Andalucía, y ha apuntado que Rafael Escuredo "va a seguir siendo el ejemplo, el espejo donde nos miramos" para continuar su "legado". "Vamos a conjurarnos en este 4 de diciembre para hacerlo posible entre todos", ha concluido proclamando María Jesús Montero.