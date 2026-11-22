La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (derecha), junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en un acto de campaña en Torremolinos (Málaga). - PSOE DE ANDALUCÍA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reivindicado este domingo en Torremolinos (Málaga) el papel de las mujeres dentro del Partido Socialista y los avances legislativos en materia de igualdad impulsados por los gobiernos socialistas, además de la regularización del mercado de la vivienda, toda vez que ha señalado que estas elecciones son "muy importantes" porque llegan en "un momento "verdaderamente crítico".

Así lo ha indicado este domingo en un acto de campaña en Torremolinos (Málaga), en el que también han intervenido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torremolinos y candidata a la Alcaldía, Nieves Rosales.

Durante su intervención, Montero ha defendido la necesidad de visibilizar a las mujeres militantes que trabajan en un segundo plano y que, según ha señalado, "hacen posible la victoria" del proyecto socialista, para "combatir los micromachismos desde la visibilidad y la sororidad, mencionando expresamente a referentes históricos y provinciales como Magdalena Álvarez y Marisa Bustinduy.

En este sentido, la dirigente socialista ha enumerado diversas medidas aprobadas durante los mandatos del PSOE, entre ellas las leyes contra la violencia de género, la homologación de los permisos de paternidad y maternidad, la ley cremallera, la normativa contra la brecha salarial y el empoderamiento en los consejos de administración.

"MOMENTO CRÍTICO"

Montero ha hecho un llamamiento a la movilización electoral en un momento que ha definido como "crítico" tanto en el ámbito nacional como internacional, por ello, ha defendido la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha descrito como un líder "imbatible" que ha demostrado que el crecimiento económico es compatible con la redistribución de la riqueza, asegurando que los ataques que recibe el Ejecutivo responden a que sus políticas resultan "incómodas" para "las grandes corporaciones, entidades financieras, energéticas, fondos buitre y grandes poderes mediáticos de derecha".

"Por eso estás elecciones son tan importantes", ha añadido, al tiempo que ha remarcado que lo "verdaderamente importante" que se está jugando en "su propia arquitectura democrática", ya que se está viendo, a su juicio, "en las instituciones de los gobiernos autonómicos que se están cargando la pluralidad y están censurando".

"Por ejemplo, en las obras de nuestro querido Federico, en la que ahora va a haber que ver el guion, como en los viejos tiempos de la censura, para ver si ideológicamente se puede permitir o no".

"DESPRECIO A ANDALUCÍA"

Asimismo, Montero ha dirigido sus críticas hacia los comentarios atribuidos a Díaz Ayuso y al PP sobre Andalucía, denunciando los tópicos históricos que, a su juicio, la derecha ha vertido sobre el sur, aludiendo a expresiones como "analfabetos", "los del pita-pita", o que los andaluces están "todos los días durmiendo la siesta" y cobran "el PER por la cara".

La líder de los socialistas andaluces ha reprochado al presidente de la Junta su "silencio durante cinco días" y su "incapacidad" para corregir a su compañera de partido, a quien ha acusado de "despreciar a una tierra levantada a pulmón por sus trabajadores". Montero ha reclamado "respeto hacia la identidad, el acento y las costumbres andaluzas", y ha subrayado que "cuando el pueblo vota PSOE es garrapatero y cuando vota Partido Popular es moderno o es innovador".

PENSIONES BLINDADAS, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el "cambio de modelo" y que hay que frenarlo desde el conjunto de administraciones". Por ello, ha defendido la necesidad de blindar en la Constitución tanto el sistema público de pensiones como el derecho al aborto, toda vez que ha recordado también el avance de la ley de eutanasia.

Por otra parte, en clave provincial Montero ha señalado que la vivienda constituye "el principal problema" de los malagueños y ha cuestionado la gestión de los alcaldes del PP en Málaga ante el "encarecimiento del alquiler y de la compra por encima de la media nacional, alertando de las dificultades de los trabajadores de la hostelería para costearse un piso".

Frente a la propuesta del PP de "centrarse únicamente en construir viviendas" la líder del PSOE-A ha defendido que, además de construir, es necesario "regular el mercado" porque "dejarlo a su libre albedrío responde únicamente a "los intereses de unos pocos".

La también vicesecretaria general del PSOE ha defendido la "necesidad" de trasladar el récord nacional de 22,6 millones de personas trabajando a "unas condiciones laborales dignas en sectores clave de la provincia". Montero ha condenado los descalificativos vertidos por la derecha contra los sindicatos tras la huelga general y ha recalcado que "quien critica y desprecia a los sindicatos desprecia a la clase trabajadora, porque son nuestros representantes".

75% DE PARTICIPACIÓN

Por otro lado, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha comenzado su intervención apelando a lo "grande que sois los andaluces" y "cuánto tienen que aprender de vosotros en el kilómetro cero de la Puerta del Sol". "Nosotros lo tenemos claro, una tierra de gente honrada, trabajadora, con talento y sobre todo con educación".

"Sobre todo la que compra esos aticazos a siete millones de euros de los madrileños, esa que dejó morir a 7.291 personas mayores en las residencias.", ha abundado la socialista en referencia a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En referencia al programa electoral de los 'populares' --cuya autoría ha atribuido al dirigente del PP Miguel Tellado--, la dirigente socialista ha sostenido que constituye "una mezcla entre la Alianza Popular de los años 80 y Vox" y ha advertido de que su aplicación supondría la derogación de la ley de eutanasia, del Ingreso Mínimo Vital y del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, además de la supresión del Ministerio de Igualdad y el retroceso en el derecho al aborto.

Asimismo, Torró ha reprochado a Tellado que, a su juicio, pida a los ciudadanos que no acudan a votar por "pánico" a la participación, comparando esta actitud con la etapa franquista en la que no se permitía ejercer el sufragio. En este sentido, ha apelado a alcanzar un 75 por ciento de participación el día 29.

Del mismo modo, ha acusado a Feijóo de "tropezar dos veces con las mismas pensiones", tal como, según ha recordado, ocurrió en la campaña de 2023, reivindicando al PSOE como la única formación capaz de revalorizar las prestaciones año tras año.

Frente a las descalificaciones de la oposición, Torró ha reivindicado con orgullo el término "zurdos y zurdas" para defender la gestión del Gobierno de coalición, destacando la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 75 por ciento --de 735 a 1.286 euros-- y la próxima prórroga del impuesto a la banca en el Consejo de Ministros para destinar 1.400 millones de euros a políticas de vivienda. Además, ha avanzado el compromiso socialista de blindar el derecho al aborto en la Constitución española en la próxima legislatura.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torremolinos y candidata a la Alcaldía, Nieves Rosales, ha reivindicado la "importancia" de votar el 29N por "todas aquellas mujeres que militaron en el PSOE en esos principios cuando era tan difícil".

"Veo generaciones por las que tenemos que luchar para que tengan más oportunidades y por supuesto quiero también guardar la memoria de todas las mujeres que de alguna manera me apoyan, me han impulsado a estar aquí hoy. Queda mucho por conquistar porque sabemos que nuestros derechos no están de manera definitiva por desgracia", ha finalizado.