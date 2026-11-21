La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en un acto en Granada. - PSOE-A

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha recriminado este sábado la campaña de "acoso y derribo" que están empleando PP y Vox contra la izquierda, especialmente, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Asimismo, Montero ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su "tardanza" a la hora de referirse a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los andaluces.

Durante su intervención en un mitin en Granada, la socialista reprochado "la superioridad y el clasismo" con la que PP y Vox se dirigen al partido socialista, afirmando que "siempre quieren ocultar una parte de la historia porque significaría poner en valor el trabajo que los socialistas han hecho durante 40 años en Andalucía".

"Quieren borrar esa parte de nuestra historia porque reconocerlo sería enmendarse a ellos mismos. Vamos a seguir denunciándolo cuantas veces sean necesarias porque es esa superioridad con la que la derecha se dirige a nosotros, ese desprecio y ese clasismo dicho por los dirigentes de PP y Vox ahora y siempre", ha acusado Montero, añadiendo que la derecha "nos miran por encima del hombro como si fuéramos menos".

En este sentido, la secretaria general del PSOE-A ha afeado a Moreno su "silencio cómplice" ante las declaraciones de Ayuso, achacando que da la razón a sus afirmaciones a la "superioridad" con la que se refiere a Andalucía.

"Además de haber tardado cinco días en decir algo, no solo ha justificado las palabras de su compañera (Isabel Díaz Ayuso), sino que da la razón a esa superioridad que creen los de la derecha que pueden tener sobre Andalucía, y además, califica a nuestra tierra, dependiendo de que libremente vote o no vote al Partido Socialista o a Moreno", ha expuesto Montero. A su juicio, el presidente de la Junta no debería haber justificado y consentido unas palabras "tan reprochables e impresentables".

Asimismo, la dirigente socialista ha aseverado que durante ocho años, el Partido Popular y Vox se han dedicado a emplear una "estrategia de acoso y derribo permanente, poniendo piedras en el camino, embarrando la vida pública y la vida política" de Sánchez y de los miembros del PSOE.

A su juicio, uno de los motivos por los que esto ocurre es porque "la derecha de este país sigue pensando que el poder les pertenece". "Cuando el poder, democráticamente, está orientado o está dirigido por la gente de izquierda, por los socialistas, nos consideran ilegítimos, nos consideran okupas", ha añadido.

De esta manera, Montero ha afirmado que toda la oposición --PP y Vox-- "se dedica a dar la bronca, a hacer ruido, a intentar torpedear a este país yendo a Europa, a decir que no vinieran los fondos europeos y a hablar mal de España" en todos los foros porque, según ha apuntado, "no les importaba la imagen de este país".

Igualmente, la secretaria general del PSOE-A ha advertido de que la derecha recurre "a la bronca y al fango" para generar "pereza y desmovilizar" al electorado progresista, pidiendo a la militancia que no eluda el debate cotidiano en las reuniones familiares y de amigos.

Por ello, Montero ha animado a defender con argumentos la gestión de Pedro Sánchez, el nuevo impuesto a la banca para destinar 1.400 millones a vivienda y la negativa a elevar al 5 % el gasto militar en detrimento del Estado del Bienestar, recalcando que "nadie debe decidir sobre su destino, sobre su presente y sobre su futuro, que somos nosotros".

Además, ha acusado a la derecha de intentar socavar la arquitectura democrática negando el voto a los nietos de los exiliados republicanos que tuvieron que cruzar la frontera para no ser asesinados y llamando a la abstención en Ceuta. Tras recordar que hace 93 años se ejerció por primera vez el sufragio femenino en España, ha apelado a una "participación masiva" en las urnas bajo la premisa de que "una democracia nunca puede ser plena si la mitad de la población no está en condiciones de igualdad en la participación, en la visibilidad y en la capacidad de aportar".

LLAMAMIENTO A DEFENDER LOS AVANCES HISTÓRICOS EN GRANADA

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE de Granada al Congreso, María José Sánchez, ha apelado a la movilización progresista para blindar los derechos conquistados durante décadas de lucha y seguir mejorando las condiciones de vida de la clase trabajadora.

La candidata socialista ha reivindicado igualdad de oportunidades y servicios públicos de calidad tanto para las ciudades como para los pueblos de la provincia, advirtiendo de que los comicios plantean una disyuntiva decisiva entre continuar avanzando en derechos o abrir la puerta a que "el fascismo entre en las instituciones".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, ha alertado de que un eventual gobierno de las derechas castigaría especialmente a Andalucía y a Granada, dos territorios que han sido prioritarios para los ejecutivos progresistas de Pedro Sánchez con María Jesús Montero como "pieza fundamental".

Finalmente, Fernández ha puesto en valor que la provincia ha recibido durante los últimos ocho años la mayor inversión de la etapa democrática para impulsar proyectos estratégicos como las canalizaciones de Rules, el acelerador de partículas IFMIF-Dones y la recuperación de unas infraestructuras ferroviarias que "el PP dejó abandonadas".