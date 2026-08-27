Montero valora que el Gobierno "ya ha puesto fecha" a la incorporación de siete trenes a la red de cercanías de Málaga

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Casares (Málaga). (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este jueves que "el Gobierno de España ya ha puesto fecha a la incorporación de siete nuevos trenes de alta capacidad para la red de cercanías de Málaga".

"Con seis coches y capacidad para hasta 900 personas por tren, esta nueva inversión dará respuesta a una necesidad para un servicio público de gran utilidad diaria en la vida de la Costa del Sol", ha resaltado la también exvicepresidenta del Gobierno en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

Además, María Jesús Montero ha destacado que "Renfe prepara, también en Málaga, un nuevo taller para mantenimiento específico de este material rodante del servicio de Cercanías, así como inversiones en multitud de estaciones de la red".

Frente a ello, la líder socialista ha advertido de que "durante los años del Gobierno del Partido Popular no se compró ni un solo tren en España para una red ferroviaria que usan cientos de miles de españoles y andaluces cada día".

En esa línea, María Jesús Montero ha concluido su comentario celebrando que, "hoy, Andalucía y España, con el Gobierno de Pedro Sánchez, ya empiezan a recibir nuevo material para renovar la flota de servicios locales de Renfe".