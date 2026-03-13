Montero ve "gravísimo" que la Junta "había sido avisada tres años antes" del "colapso" en torno a los cribados de cáncer

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Vélez-Málaga. - PSOE-A

TORRE DEL MAR (VÉLEZ-MÁLAGA, MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tildado este viernes de "gravísimo" que la Junta de Andalucía, según una información que publica el diario 'El País', "había sido avisada tres años antes" de que se conocieran los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, de que "se estaba produciendo un colapso en el servicio de radiología" del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que "era responsable de los cribados" referidos.

En una atención a medios al asistir en Torre del Mar --en el municipio malagueño de Vélez-Málaga-- a la presentación del anteproyecto de la desaladora de la Axarquía, la también secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta en las próximas elecciones andaluzas se ha hecho así eco de una noticia que publica este viernes 'El País' y que, según ha señalado, desvela algo "gravísimo" como que la Junta "había sido avisada" de dicho posible "colapso" por parte de "profesionales" sanitarios que "pidieron un incremento de recursos" para hacer frente a esa situación.

"Me parece gravísimo que el presidente de la Junta nunca haya hablado de esto", y que "esto no haya salido a la luz" antes, porque "implica responsabilidad de la propia Junta de Andalucía, que conocía que se estaban produciendo 'cuellos de botella', retrasos inasumibles en los cribados del cáncer de mama", ha aseverado María Jesús Montero.

La vicepresidenta del Gobierno ha añadido que le parece también "gravísimo que a estas alturas, después de más de cinco meses" desde que se conocieran los primeros casos derivados de esos fallos, "no sepamos cuántas mujeres han desarrollado un cáncer, a cuántas mujeres ha habido que extirparles o hacer una mastectomía que se podría haber evitado" en el caso de que "se hubieran practicado las pruebas necesarias", ni tampoco se conozca "cuántas personas han tenido que desarrollar pruebas y en qué tiempo posteriormente".

"Me parece gravísimo que el presidente de la Junta hable de cuestiones" sobre las que "no tiene competencia" para "llegar hasta la verdad y que en este caso, en donde hay responsabilidad directa de la Junta de Andalucía, ni siquiera tengamos derecho a una comisión de investigación en el Parlamento andaluz", ha añadido Montero.

En ese punto, ha criticado que el Consejo de Gobierno apruebe un comisionado sobre el accidente de tren de Adamuz, "cuando hay una investigación a nivel estatal" y "a nivel europeo" sobre dicho siniestro, por lo que "no pinta nada el Parlamento andaluz" en este asunto, y, "sin embargo, más de 2.800 mujeres víctimas del cribado no tengan derecho a que conozcamos qué pasó con ellas, por qué no se les citó, cuántas mujeres han fallecido, cuántas han desarrollado un cáncer de mama evitable", o "a cuántas personas ha habido que hacerles una mastectomía".

"Me parece tan grave que hoy me he indignado cuando he visto la noticia, porque se ha ocultado con alevosía y premeditación", ha comentado también María Jesús Montero, que ha puesto de relieve que, "es más", por parte de la Junta "se cesó a los responsables sanitarios de radiología y, por tanto, se culpó a esas personas que parece que previamente habían avisado de que realmente se estaba produciendo" dicho colapso.