Morante, Roca Rey, Fortes, David de Miranda y Emilio de Justo, protagonistas en la feria taurina de Málaga

Cartel de la feria taurina de Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Morante, Roca Rey, Fortes, David de Miranda y Emilio de Justo serán los protagonistas de la feria taurina de Málaga 2026. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a la empresa Tauroemoción, dieron a conocer los carteles de la feria del 150 aniversario de la Malagueta en una gala celebrada en el Centro Cultural María Victoria Atencia MVA, a la que asistieron toreros, ganaderos, autoridades y personalidades de la sociedad malagueña, así como numerosos aficionados.

El CEO de Tauroemoción, Alberto García, ha dado a conocer las combinaciones de una feria que, en "una gran apuesta" de esta empresa en su primer año en La Malagueta, reúne por partida doble a las grandes figuras del momento, recuperando una seña de identidad de esta feria, en la que era habitual que las figuras aparecieran dos tardes en los carteles. Los carteles también incluyen a los triunfadores de las últimas temporadas en esta plaza.

Además de las figuras más relevantes del momento, Málaga contará con las ganaderías más destacadas, sobresaliendo en este apartado la vuelta de Victorino Martín después de 12 años de ausencia en esta plaza.

El acto fue presentado por la cantante María Toledo, que también interpretó alguno de sus temas y se contó con la presencia de la autora de la obra pictórica que ilustra la feria taurina de Málaga, la joven malagueña Isabelita Lería (30 años).

UN ESTUDIO MEDIRÁ EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA FERIA TAURINA EN MÁLAGA

El presidente de la Diputación, en un coloquio con la presentadora, ha aprovechado para anunciar que durante la feria taurina se hará un estudio para medir el impacto económico que tiene esta actividad en la provincia de Málaga.

"El turismo taurino es una realidad que cada vez tiene más fuerza y mucha gente organiza sus vacaciones dependiendo de las fechas de la feria", ha precisado.

Asimismo, ha manifestado que con motivo del 150 aniversario de La Malagueta, "el orgullo de que la Diputación sea propietaria de una plaza histórica, un coso taurino de primera categoría y además, BIC", y ha reivindicado la aspiración, en esta nueva etapa junto a Tauroemoción, de consolidarse como la tercera plaza en importancia en España.

En cuanto al apoyo de la institución provincial a la Tauromaquia, no ha dudado en afirmar que se trata de una obligación legal, moral y cultural. "Hay que cuidar las costumbres, tradiciones, cultura y sacrificio de tantas personas como son los profesionales del mundo del toro".

ABONO

Por otro lado, han explicado que el abono está integrado por siete corridas de toros, dos novilladas con picadores y una corrida de rejones y fuera de abono estará el Concurso Nacional de Recortadores.

La feria también incluye el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de Málaga, compuesto por cuatro novilladas sin picadores en clase práctica con entrada gratuita.

El principal objetivo de la empresa es fortalecer el abono y para ello ha fijado unos descuentos superiores al 40% sobre el precio de las entradas, además de otros interesantes beneficios para el abonado.

Tauroemoción ha programado en su primera feria de Málaga corridas extraordinarias como las de 'Sabor a Málaga', la corrida Homenaje al Málaga CF y la Corrida de la Juventud, además de la corrida extraordinaria del 150 Aniversario de la plaza.