Moreno afirma que Sánchez ha demostrado con Ceuta que "no cree en España" y se tendrá "en cuenta" en las elecciones

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c); y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro (i), durante el acto de inicio del curso político. A 04 de septiembre de 2026, en Alha - Álex Zea - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha demostrado con la crisis migratoria en Ceuta que "no cree en España" ni en su integridad territorial, y se ha mostrado convencido de que ello se "tendrá en cuenta" en las próximas elecciones generales.

Moreno y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, han intervenido, en Alhaurín El Grande, en el ya tradicional acto con huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político. Previamente a sus intervenciones, se han emitido sendos vídeos de los presidentes de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y de Melilla, Juan José Imbroda, agradeciendo el apoyo de los populares andaluces y de Feijóo y Moreno a sus ciudades autónomas y la defensa de la integridad territorial de España.

"Ceuta lo está pasando francamente mal por una invasión contra la integridad territorial de España", ha sentenciado Juanma Moreno.

Ha destacado la "lección de dignidad, de solidaridad, de compañerismo y de patriotismo" que miles de españoles dieron el pasado miércoles con las manifestaciones por Ceuta: "Salieron a las calles a decir que ven que Ceuta no se vende, y que no estamos dispuestos a admitir que se negocie ni que se ceda ni un centímetro de la integridad territorial de nuestro país".

"Sánchez no ha entendido lo que es España, no ha entendido que esto es una realidad, que España existe y que cuando se ataca a nuestro país, los españoles salimos a tapar las calles", ha agregado Juanma Moreno, quien ha añadido que el actual Gobierno central "no está capacitado para gestionar los intereses públicos de nuestro país y que no entiende no entiende la potencia, la capacidad y el sentimiento de nuestro país".

Moreno también ha apuntado que no puede entender que por una "orden" de Ferraz (sede nacional del PSOE) o a instancias del PSOE-A de María Jesús Montero, los alcaldes socialistas no se sumaran a las concentraciones del miércoles. "¿De quién ha partido esa decisión absurda, ridícula e insolidaria de limitar la libertad de sus alcaldes y alcaldesas?", ha planteado.

Se ha mostrado convencido de que los ciudadanos van a tener "en cuenta", en las elecciones municipales de mayo de 2027, esa actitud de los alcaldes socialistas de "no anteponer" el interés de su municipio y el sentir de sus vecinos a su marca política.

Juanma Moreno ha manifestado que las elecciones generales que tocan en 2027 van a ser la oportunidad de normalizar, "de una vez por todas, la vida institucional, social y política de nuestro país", propiciando el cambio político de la mano del PP y Alberto Núñez Feijóo.

"Este año vamos a tener la ilusión y la posibilidad de propiciar ese cambio ansiado, esperado y necesario en España", ha apuntado.