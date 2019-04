Moreno anuncia que la Junta aplicará en breve el silencio administrativo positivo

Actualizado 01/04/2019 12:39:56 CET

Afirma que en un mes y medio impulsarán modificaciones legales a la LOUA para que las viviendas alegales pasen a la normalidad

MÁLAGA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que "dentro de muy poquito" el Gobierno andaluz aplicará el silencio administrativo positivo para trámites urbanísticos parciales, asegurando que si en 15 días el Ejecutivo autonómico no contesta a la consulta realizada por los ayuntamientos estos serán "libres para actuar".

"No van a tener el freno, la cortapisa de una Administración que no ha sido diligente", ha sostenido Moreno, quien ha subrayado, no obstante, que se hará "siempre dentro de la ley". Así, ha dejado claro que no se quiere que la Junta de Andalucía "sea un tapón por no contestar o decir siempre que no".

En un desayuno informativo de Unicaja Banco y diario SUR, Moreno ha aludido también al canon del agua, incidiendo en que su Gobierno se plantea la depuración de las aguas residuales como una "prioridad".

De hecho, ha informado de que prevén modificar la normativa para que el dinero recaudado por esta tasa se gaste en canalizaciones para conectar presas y otras interconexiones, como por ejemplo de Málaga capital a la comarca de la Axarquía.

En este sentido, ha afeado que el dinero de este canon no se haya invertido "en lo que debiera; se gastó en otras cosas". Según el presidente andaluz, su Ejecutivo hará "política hídrica ante la necesidad de agua de Andalucía".

Por otro lado, ha reiterado que en el Consejo de Gobierno del próximo 9 de abril se aprobará por decreto "el fin" del impuesto de sucesiones y donaciones en esta comunidad autónoma. Ese día, ha recalcado, "pasará a ser historia dentro de la política fiscal" de Andalucía, recordando que se trata de un tributo "injusto y limitador del desarrollo".

Así, ha expuesto que padres y madres con hijos con dificultades a los que quieran auxiliar económicamente podrán hacerlo sin tener que pagar una elevada cantidad. Ha puesto como ejemplo que si unos progenitores quieren donar a sus hijos 10.000 euros ahora tendrían que pagar 782 euros y a partir del día 9 de abril, 7,82 euros.

Cuestionado por la bajada masiva de impuestos, Moreno ha indicado que "es un reto" en esta legislatura, pero ha advertido de que Andalucía "no es una isla" y depende también del comportamiento de la economía nacional e internacional. Sí ha reiterado que el objetivo es que la comunidad andaluza tenga el mismo nivel de presión fiscal que la Comunidad de Madrid.

VIVIENDAS ALEGALES Y PRESUPUESTOS

Preguntado sobre las viviendas alegales, el presidente de la Junta ha anunciado que en un periodo de "mes o mes y medio" su gobierno va a impulsar una serie de modificaciones de carácter legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para pasar "de la alegalidad a la normalidad" en un asunto que afecta a más de 300.000 familias en Andalucía y con el objetivo de que en la presente legislatura se resuelvan al menos "el 90 por ciento" de los casos.

Tras asegurar que este problema "hay que resolverlo", Moreno ha querido distinguir entre "quienes actuaron de buena fe y quienes lo hicieron con conocimiento de causa". Según ha indicado, se va a trabajar de manera conjunta con los plataformas de afectados y con los ayuntamientos para poner en marcha una serie de medidas que den "una segunda oportunidad" a muchas familias afectadas en Andalucía por esta situación.

ha subrayado que están trabajando, a la vez, en dos presupuestos, el de 2019, que se prevé entregar el próximo mes de mayo; y el de 2020, para que en septiembre se puedan presentar a la Cámara autonómica.

Sí ha incidido en que quiere unos presupuestos "buenos, realistas y que reflejen el cambio político que necesita Andalucía". En este punto, ha pedido al resto de partidos que sean "responsables y estén a la altura", confiando en que no pongan "palos en las ruedas".

Moreno ha subrayado que la oposición debe tener la suficiente "altura de miras para leer los presupuestos y sentarse a negociar", incidiendo en que tienen "la puerta abierta y la mano tendida para dialogar hasta la extenuación" para llegar a un consenso.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, sobre la financiación autonómica de Andalucía, ha reiterado que esta comunidad "está mal financiada", incidiendo en que el "mal acuerdo" de hace años y la ley de financiación autonómica han supuesto "un menoscabo de fondos".

El presidente andaluz ha afirmado que es partidario de un nuevo modelo de financiación autonómica que "equipare a Andalucía con sus necesidades reales". Para ello, ha abogado por incrementar esa partida y que haya un modelo "equilibrado y justo para todas las comunidades autónomas donde podamos hacer un ejercicio de desarrollo de nuestras competencias con normalidad".

Precisamente, la economía y el empleo son una "obsesión", destacando que muchas empresas están interesándose por invertir en la región andaluza: "Hay ganas de invertir y confianza, que es algo fundamental".

En este punto, ha puesto como ejemplo que hace unos días han colocado en los paquetes de deuda --con los bancos-- 700 millones "y con enorme éxito, con siete puntos básicos menos que en octubre de 2018". Moreno ha indicado que estaban dispuestos a dar a Andalucía 2.000 millones "y eso es que se cree en Andalucía, que hay confianza en el nuevo gobierno y no demos desaprovecharla".

Ha vuelto ha incidir en la cantidad de leyes existentes en Andalucía y ha aludido a la creación de una comisión con siete consejerías en la que se trabaja para conocer qué leyes modificar y cuáles derogar o aclarar. En definitiva, "para tener un normativo estable para invertir con celeridad, prontitud".

"Quiero que los empresarios inviertan en Andalucía, aquí van a tener un Gobierno amigo, con complicidad para generar progreso", ha remarcado. Pese a ello, ha admitido que existen "nubarrones" a los que prestar atención: la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el denominado 'Brexit', y la desaceleración económica.

Al respecto, ha vuelto a pedir al Gobierno central que tenga "mucho tino" con el 'Brexit', que afecta fundamentalmente a las comunidades valenciana y andaluza: "Tiene que actuar con enorme determinación y fortaleza para que en la Unión Europea podamos evitar una ruptura abrupta con un país hermano como Reino Unido".

Respecto al "segundo nubarrón", ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya estado "a la altura de las reformas o estrategias para no perder el ritmo de crecimiento: no ha tenido estrategia, brújula ni planificación". "Ha habido excesiva improvisación y no favorece ir del brazo de un partido de izquierda radical porque plantean recetas que están probadas que traen destrucción de empleo y ralentización".

"Un Gobierno de España tiene que tener las ideas claras, un proyecto económico claro y saber dónde quiere llevar a España. Si tú dejas de dar cuerda al reloj, se para. Si la economía se deja de reformar, se para, y no podemos dejar de darle cuerda", ha manifestado, confiando en que en las próximas elecciones del 28 de abril haya un gobierno "con sensatez y que permita tener un horizonte despejado".

Otro de los asuntos abordados por Moreno ha sido la situación de la sanidad pública, haciendo hincapié en que continuará siendo "pública, gratuita y universal". "No pueden decir que vamos a privatizar la sanidad, aquí nadie tendrá que ir con la tarjeta de crédito a un hospital; tengan la absoluta seguridad", ha espetado el presidente.

En este punto, ha considerado que sería "una crítica ridícula" que se les acusara de utilizar centros privados para una operación "porque el PSOE impulsó una ley que lo permitía". "Una cosa es eso y otra que no podamos buscar fórmulas; el paciente quiere que le resuelvas su problema y si necesita un TAC quiere que se lo hagas y que el médico le haga el diagnóstico cuanto antes", ha afirmado.