Moreno conversa con Vivas y le traslada la "solidaridad" de Andalucía con el "pueblo hermano" de Ceuta

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el vicesecretario del PP Elías Bendodo, en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha mantenido "conversaciones" con su homólogo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), en las que le ha trasladado la "solidaridad" de Andalucía con el "pueblo hermano" ceutí ante la situación que está viviendo con la llegada de decenas de miles de personas en las últimas horas procedentes de Marruecos.

Así lo ha relatado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una atención a medios en Málaga en la que ha explicado que él mismo ha tenido también ocasión de ponerse en contacto con el consejero de Presidencia ceutí también para trasladarle la "solidaridad" del Gobierno andaluz.

Antonio Sanz ha sostenido que la situación que se está viviendo en Ceuta tiene como "responsable" al Gobierno de la Nación, y en esa línea ha denunciado que "su descontrol, descoordinación y demagogia irresponsable nos han llevado a esta situación".

El vicepresidente primero de la Junta ha remarcado que "Andalucía está hermanada con Ceuta históricamente", y así se refleja también en su Estatuto de Autonomía, y desde esa cercanía piden "reacción, respuesta" al Gobierno central.

"Es inconcebible oír las palabras del Gobierno ayer (este jueves) diciendo que los profesionales de la seguridad que estaban allí (en Ceuta) eran suficientes para abordar la situación", ha comentado Antonio Sanz, que ha señalado que se trataba de "palabras muy irresponsables, cuando todos nos hemos dado cuenta de que la situación es insostenible, de caos absoluto".

El consejero andaluz de Presidencia ha indicado que le "preocupa la falta de respuesta y reacción del Gobierno" de Pedro Sánchez "creyéndose que se habían alcanzado acuerdos que, como vemos, no se están cumpliendo".

Además, ha explicado que desde la Junta se han tenido "conversaciones" con el Gobierno ceutí, "tanto el presidente de la Junta con el presidente Vivas" como, por su parte, "con el consejero de Presidencia" ceutí, "para trasladar toda" la "solidaridad" andaluza, así como un "abrazo" y un mensaje de "hermanamiento en estos momentos con el pueblo de Ceuta".

El vicepresidente primero ha aseverado que "no vale mirar para otro lado" ante esta situación, y ha advertido de que "estamos siendo el punto de mira de muchos países de Europa, que están reaccionando con enorme preocupación y tomando medidas que en nada son positivas para España", ha advertido.

De esta manera, Sanz ha opinado que "se ha actuado de manera irresponsable antes y durante" esta crisis, y que con el Gobierno de Pedro Sánchez se "ha demostrado que, cuando en materia de inmigración se juega la demagogia, se paga caro".