Moreno dice al Gobierno que si no es capaz de hacer el tren Costa del Sol que "hable con nosotros, eso sí, con recursos"

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho al Ejecutivo central que "si no es capaz de hacer" el tren de la Costa del Sol, "si se siente incapacitado, que hable con nosotros; eso sí, con todos y cada uno de los recursos necesarios para poder hacer las obras".

"Ya aseguro yo que nosotros sí que somos capaces de hacerlo. Lo hacemos sin dinero, imaginaros lo que podemos hacer con dinero", ha dicho Moreno en su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP, celebrado en Málaga donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del papa Francisco, fallecido este lunes.

Ha asegurado que "ninguna comunidad autónoma ni ninguna ciudad puede seguir desarrollándose, puede seguir avanzando, puede seguir progresando si no hay una buena conectividad" y ha señalado que tanto la capital como la provincia son elegidas "por miles de personas todos los años para residir, para trabajar, y eso hace que sigamos creciendo".

Pero ha lamentado que "a pesar de ese crecimiento, a pesar de esa presión fiscal a la que tienen sometido a toda Andalucía y a la provincia de Málaga, el Gobierno no tiene la más mínima sensibilidad" ante "esta gallina de los huevos de oro que tantos miles de millones de euros aporta a las arcas públicas, y lo hacemos de manera orgullosa porque queremos contribuir a la riqueza solidaria del conjunto de España".

"No es capaz de tener la más mínima sensibilidad para decir que de esa parte que contribuye vamos a reinvertirlo en algo tan necesario y oportuno como es un tren para de una vez por todas todo el litoral, todo el eje de progreso que tiene la Costa del Sol", ha manifestado Moreno, quien también ha criticado que no se hayan tomado medidas ante los precios de la autopista de la Costa del Sol.

El presidente del PP andaluz ha admitido que la Junta puede cometer errores "somos los primeros que lo reconocemos y lo arreglamos", ya que "no existe ningún proyecto político, ninguna obra humana que no tenga margen de mejora"; pero ha asegurado que "digan que antes estábamos mejor que ahora en alguno de los ámbitos de los que se está hablando es netamente falso".

En este punto, ha enumerado el impulso dado a proyectos como la ampliación del Hospital Costa del Sol, la apertura del 100% del Guadalhorce y las mejoras en otros como el Clínico o el Regional en la capital malagueña; así como nuevas infraestructuras de centros de salud.

Sobre el tercer o el gran hospital en la capital, ha asegurado que "se va a licitar en este año para que cuanto antes sea una realidad", y aunque ha señalado que es un proyecto "terriblemente complejo" y con "enormes dificultades técnicas", es también "claramente vanguardista en el conjunto de España". "Lo bueno que tiene este Gobierno es que nada de lo que empieza se deja sin hacer", ha dicho.

También ha destacado el trabajo en materia de educación, con la inauguración de varios centros y el impulso del metro, del puerto seco de Antequera, la ampliación del Consorcio de Transporte Metropolitano con siete municipios y actuaciones de obras hidráulicas.

En este punto, se ha referido a conexiones hasta la Axarquía o la ampliación de la desaladora de Marbella, "que por cierto no es competencia de la comunidad autónoma, pero como no sabíamos si iba a llover o no, la hemos ampliado". También se ha referido a la construcción de viviendas protegidas.

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reprochado al Gobierno de España "el abandono inversor a la provincia durante estos siete años" y ha afirmado que "Pedro Sánchez quiere matar por inanición las aspiraciones legítimas que tenemos malagueños y andaluces de seguir creciendo, progresando y ganando cotas de bienestar por las que somos ya todo un referente".

"Málaga no puede seguir creciendo a razón de 20.000 nuevos residentes al año sin inversiones del Gobierno de España", ha señalado, reivindicando la "gran transformación" de la provincia durante los últimos años.

Así, ha señalado que "los autores reales de ese proceso son los ayuntamientos, junto al tejido productivo y a la capacidad de superación de los malagueños; a los que después se unió la Diputación y, desde hace seis años, la Junta de Andalucía".

Sin embargo, ha afeado al Ejecutivo de Sánchez que "sólo se acuerde de Málaga para recaudar" y ha subrayado que el Estado alcanzó el pasado año una nueva recaudación histórica, al ingresar 5.502 millones de euros de la provincia, un 75% más que en 2018.

"No pedimos que reviertan lo que recaudan, pero sí un sistema de reparto equilibrado; una financiación justa para la comunidad autónoma más poblada y para provincias como Málaga, cuyo dinamismo económico la posicionan como la séptima del país que más contribuye a las arcas del Estado", ha explicado.

La presidenta del PP malagueño ha incidido en que "pedimos esos 1.500 millones de euros que Andalucía no recibe cada año, una deuda que supera los 10.000 millones desde que Sánchez y Montero están al frente del Gobierno" y ha señalado que, con ese dinero, "se podrían hacer dos trenes y medio como el que pedimos para la Costa del Sol hasta Algeciras; frena en seco el desarrollo de la provincia". En esta línea, ha denunciado que el Gobierno sí conceda a Vigo, en materia ferroviaria, lo que niega al tren litoral.

Navarro también ha criticado que, "sólo con el peaje de la Costa del Sol, el Gobierno recauda 30 millones de euros cada año, pero cuando pedimos bonificaciones pretenden callarnos la boca con ocho céntimos por usuario, frente a las ayudas millonarias aprobadas en otras autopistas del país; un anuncio que, además, ni siquiera han puesto en marcha nueve meses después de anunciarlo", ha apostillado.

La dirigente 'popular' también ha lamentado que el PSOE en el Gobierno "se oponga a eximir del pago del peaje a los trabajadores de la Serranía que se han visto afectados por el corte de la carretera entre Ronda y San Pedro Alcántara". "No sólo no movieron un papel con la autovía de Ronda, sino que se oponen a ayudar a estos vecinos en situación de vulnerabilidad; es más, nos dicen que lo pague la Junta", ha aseverado.

Ha reprochado igualmente al PSOE que ahora exija las infraestructuras hidráulicas que no fueron capaces de ejecutar al frente de la Junta y que, ahora, "tampoco sea capaz de reclamar a su partido en el Gobierno las obras que, en materia de agua, mantiene sin ejecutar en la provincia y cuyo valor supera los 2.000 millones de euros".

"Los mismos que hoy encabezan manifestaciones por la sanidad pública y enarbolan banderas dejaron el sistema quebrado y a provincias como Málaga a la cola del país en número de camas públicas por habitante", ha insistido Navarro, quien ha criticado que "los mismos que hoy piden colegios e institutos optaron por eternizar las aulas prefabricadas, sin dar respuesta a la creciente demanda en la costa y el área metropolitana especialmente".

Por último, ha abundado en que "venimos de años de dejación de funciones por parte de los gobiernos socialistas en la Junta; muchos años de incumplimientos en materias esenciales a los que, desde hace siete años, se ha sumado el Gobierno de Sánchez con su abandono inversor y con el mantenimiento de un injusto sistema de financiación que nos hace perder 1.500 millones de euros al año, pese al incremento continuado de la recaudación en la provincia".