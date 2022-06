Moreno espera que se supere este domingo la participación de las elecciones de 2018 por "lo mucho que nos jugamos"

El candidato del PP disfruta de un día en familia por Málaga, donde encabeza la lista de su partido

MÁLAGA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, espera que en la elecciones autonómicas de este domingo 19 de junio se supere la participación que hubo en los anteriores comicios de 2018 por "lo mucho que nos jugamos mañana".

"Yo lo que espero es que haya mucha participación", ha augurado, invitando a los ciudadanos a que "sean conscientes de lo mucho que nos jugamos mañana" y acudan a las urnas, "a pesar de este intenso calor que estamos padeciendo".

Moreno, que ha paseado este sábado junto a su familia por la Senda Litoral de Málaga capital en la que es la jornada de reflexión antes de las votaciones, ha reconocido que se ha cruzado a gente por la playa a la que ha recordado que este domingo decidirán la composición del próximo Parlamento andaluz y que "casi todos me dicen que sí, aunque uno ya me ha dicho que no puede acudir".

El actual presidente en funciones cree que "va a haber gente que va a fallar como consecuencia del fin de semana, de las organizaciones" pero espera que en estos comicios "podamos estar algunos puntos por encima de la participación que tuvimos en 2018". Eso, a su juicio, "sería una gran noticia en términos democráticos y en términos institucionales".

Juanma Moreno ha decidido pasar la jornada de reflexión en la provincia donde encabeza la lista de su partido y disfrutar en su tierra de un día en familia, que es "lo que me apetecía". "Hoy mis planes son dedicárselos a la familia", a la que ha reconocido que ha tenido "muy descuidada durante prácticamente los últimos mes y medio/dos meses como consecuencia de la campaña".

Así, este sábado "los niños deciden" y el candidato 'popular', acompañado de su mujer y sus hijos, almorzará en algún chiringuito de playa de la capital malagueña, "probablemente en este paseo marítimo, Pedregalejo, El Palo...", y después irán al cine a ver "una película de dinosaurios".

"Después --ha añadido-- comer en casa tranquilo, y esperar al día de mañana para emitir el voto", algo que también hará en la ciudad de Málaga, donde tiene previsto acudir a las 11,00 horas al colegio 'Sagrado Corazón'.