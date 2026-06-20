Moreno felicita al Málaga CF por su ascenso: "Se cumple el sueño de todos los malaguistas"

Archivo - El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - Rocío Ruz - Europa Press

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha felicitado al Málaga CF por su ascenso a LaLiga EA Sports tras imponerse a la UD Almería en la final del Playoff de ascenso en el feudo almeriense.

"Se cumple el sueño de todos los malaguistas", ha afirmado Moreno en un mensaje difundido a través de su perfil oficial en la red social X (antes Twitter).

"Una afición incondicional que ha llevado en volandas al equipo al lugar que le corresponde en esta temporada histórica. ¡Disfrutadlo!", ha señalado el presidente de la Junta.

Finalmente, Moreno ha tenido palabras de cariño al conjunto almeriense, dándole "mucho ánimo" a sus aficionados y vaticinando un pronto regreso a la máxima categoría del fútbol español.