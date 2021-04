Moreno insta a empezar a propiciar ya la movilidad de personas inmunizadas en Europa "y por qué no" dentro de España

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha instado a empezar a propiciar la movilidad de personas que ya tengan las dos dosis de vacuna contra la COVID, considerando que "no tenemos que esperar a que el 70 por ciento de la población esté inmunizada para empezar a abrir canales; incluso, ¿por qué no?, pensar ya posibilidades de que los que estén inmunizados en España pudieran tener la posibilidad de empezar a moverse entre las comunidades".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, tras visitar la escuela de hostelería La Cónsula, Moreno ha reconocido que es verdad que hay un punto de cierta injusticia entre quien se ha vacunado y quien no, ya va en función de las edades y la seguridad, pero ha indicado que con aquellas personas que ya están inmunizadas con las dos dosis "deberíamos empezar a propiciar la movilidad".

"Creo que no se está utilizando bien porque tenemos cientos de miles, millones de personas vacunadas con las dos dosis, y por tanto inmunizadas, y deberíamos propiciar desde las autoridades locales, autonómicas, nacionales y europeas, que esa movilidad se produjera, porque si es así vamos a tener un principio de reactivación económica", ha indicado.

Ha recordado que desde el Gobierno andaluz "siempre hemos visto con muy buenos ojos" el pasaporte sanitario, al considerar que es "un instrumento muy poderoso y muy útil para crear cauces seguros y poder propiciar llegada de turistas".

Pero, ha dicho que ve con preocupación "la disparidad" que hay entre distintas naciones de la Unión Europea, considerando que el pasaporte "tiene que ser algo muy claro, muy seguro, muy transparente para que sea útil".

Por eso, ha pedido a las autoridades europeas y al Gobierno de España "que trabajen con la máxima intensidad para que esos pasaportes o certificados sean estándares en los países de la UE para que podamos propiciar esos corredores seguros y podamos tener turistas en Andalucía".

Así, ha incidido en hacer una reflexión al respecto y "propiciar ya los canales seguros a través de la vacunación, insistiendo en solicitar al Gobierno español "determinación y trabajo conjunto para que de una vez por todas tengamos en suelo europeo un pasaporte COVID para todo el territorio".

El presidente de la Junta ha dicho que Andalucía quiere "seguir liderando" el ritmo de vacunación, para lo que ha reiterado que se necesita "encarecidamente más dosis" porque "no hay suficientes"; insistiendo en que el objetivo es aumentar el número de personas inmunizadas "y empezar a recuperar la normalidad, la salud y la reactivación económica".

Ha apuntado que el martes llegaron vacunas "y hoy hemos puesto el 90 por ciento, estamos casi con las manos cruzadas", por lo que ha dicho que "si no aumenta el número que nos trae el Ministerio de Sanidad será muy difícil mantener el actual ritmo y podría darse el caso, vamos a intentar que no ocurra, que alguno de los grandes centros de vacunación previstos no tengamos que utilizarlo".