Moreno pide que "nadie baje la guardia" en Málaga: "Mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza"

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "que nadie baje la guardia esta noche en Málaga" debido a las lluvias que se están registrando en la zona, que permanece en aviso rojo.

"Está cayendo mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín...", ha escrito en un mensaje en X, recogido por Europa Press, en el que pide "mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza". "Evitemos riesgos innecesarios", ha concluido.

Entre otras actuaciones, efectivos de Málaga están alertando a la población del entorno del río Guadalhorce ante su rápida crecida. Asimismo, han detallado que se ha reforzado la vigilancia en Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz.

Por otro lado, también el Ayuntamiento del municipio malagueño Cártama ha informado de que está cortada la carretera A-7057 entre la localidad y Estación de Cártama. Además, el alcalde, Jorge Gallardo, ha advertido de la crecida del río Guadalhorce a su paso por el municipio.

A lo largo de este pasado sábado, el servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de sesenta incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones.

Cabe recordar que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, ha remitido a las 21.16 horas de este sábado un mensaje masivo a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, afectados por el aviso rojo por lluvias --peligro extraordinario-- que está activo y permanecerá vigente hasta las 04.00 horas de este domingo, 28 de diciembre.

El mensaje masivo ha sido enviado a los móviles localizados en Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera y Torremolinos.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado, a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos.