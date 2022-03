Moreno pide prudencia y "no relajarnos" frente a COVID: "Sigue entre nosotros, sigue contagiando"

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este lunes un nuevo llamamiento a la prudencia y "a no relajarnos" frente al COVID-19, porque "sigue entre nosotros" y "desgraciadamente, sigue contagiando".

Moreno ha incidido en que ahora que llegan las fiestas de la primavera, la Semana Santa y ferias, entre otros, "tenemos que intentar, por todos los medios, no relajarnos porque podríamos tener un pico, una confluencia de infección a lo largo de principios de verano, del mes de junio". Por ello ha vuelto a pedir que se siga actuando con responsabilidad.

Así lo ha señalado Moreno, que ha visitado el laboratorio del Hospital Materno Infantil de Málaga, donde se ha acometido una reforma integral, al tiempo que ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia porque "entre el conflicto que tenemos en Europa, tremendamente importante por su crudeza y crueldad que está imponiendo la Federación Rusa sobre el pueblo soberano de Ucrania, ya no estamos hablando del COVID, pero sigue entre nosotros".

"El COVID, desgraciadamente, sigue contagiando, y hay una relajación por parte de toda la sociedad respecto a la pandemia", ha dicho y ha lamentado que, "desgraciadamente, siguen personas hospitalizadas, ingresadas en UCI y que fallecen". "Pido que seamos prudentes", ha incidido.

No obstante, ha valorado que en Andalucía, por ahora, "somos muy prudentes", recordando, por ejemplo, que "no estamos, ahora mismo, a favor de quitar la mascarilla en espacios interiores", porque "creemos que todavía no se dan las circunstancias como para poder hacerlo".

Por otro lado, sobre la posibilidad de eliminar la cuarentena ha dicho que se verá en el consejo sectorial; "vamos a hacer un debate previo informe que nos haga por parte del Comité de Expertos y vamos a ver qué decisión se toma". "Una decisión que sea funcional, operativa, pero al mismo tiempo garantista en el ámbito sanitario", ha apostillado.

"Estamos esperando a tener una información más real; estas decisiones se tienen que tomar conforme a criterios técnicos, científicos y no políticos. Una vez que tengamos esa información lo debatiremos en consejo sectorial y se tomará una decisión", ha sostenido sobre la posible eliminación de cuarentenas.

Por tanto, ha esperado que "todos sigamos actuando con responsabilidad y se siga utilizando, incluso, la mascarilla en exterior cuando no se dé la distancia social.