Moreno sobre un posible "superdomingo" electoral en marzo: "Intentaré aguantar hasta el final de la legislatura"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de archivo) - María José López - Europa Press

FUENGIROLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha manifestado este jueves, sobre un posible "superdomingo" electoral en marzo de 2026, que él intentará "aguantar hasta el final de la legislatura".

En declaraciones a los medios de comunicación en Fuengirola (Málaga), Juanma Moreno ha sido cuestionado acerca de la posibilidad, publicada en algunos medios de comunicación, de que haya un adelanto electoral en Aragón y Extremadura y se lleve a cabo un 'superdomingo' autonómico en marzo.

"No sé lo que harán otros, yo intentaré aguantar hasta el final de la legislatura", ha indicado Juanma Moreno. Como se recordará, las pasadas elecciones autonómicas se celebraron en junio de 2022, de manera que las próximas tocarían en esa fecha.