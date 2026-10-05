Moreno, sobre si el sucesor de De la Torre debe ir en las próximas listas de Málaga: "Lo hablaremos Paco y yo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un encuentro-coloquio. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado sobre si considera que la persona que suceda a Francisco de la Torre como candidato del PP vaya ya en las listas de las próximas elecciones municipales que lo abordará en su momento con De la Torre. "Lo hablaremos Paco y yo", ha dicho.

Así se ha expresado Moreno cuestionado en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur, por si es partidario de que el sucesor de De la Torre esté en las próximas listas municipales, ironizando con que está preparando "la campaña de Paco de la Torre ya del 31, Paco de la Torre eterno".

Moreno ha defendido que en política hay que ir "en plazos cortos" y que ahora mismo el PP tiene "un candidato magnífico que es Paco de la Torre, que es el decano de los alcaldes de capital de España, que está en buena forma y que evidentemente este es nuestro presente, con vocación de futuro".

"Decidiremos cuando llegue el momento lógicamente y en el momento que el propio Paco quiera hacia dónde tiene que ir ese relevo", ha dicho Moreno.

Al respecto, ha señalado que De la Torre "ha sido una fórmula de éxito estudiada no solamente en España sino en Europa de cómo transformar una ciudad, una ciudad que no tiene patrimonio histórico fuerte como la tienen otras o un centro que estaba absolutamente deslavazado, inexistente, haberla convertido en una ciudad de los museos, en una referencia cultural".

"Todo eso lo ha hecho Paco y eso no se puede perder, porque se puede perder ese legado", ha asegurado, por lo que ha apuntado que como presidente del PP-A "mi obligación es que haya continuidad después de Paco de la Torre", al que ha deseado "una vida larga y fructífera y espero y deseo que siga mucho como el alcalde, pero pensaremos también en el futuro".

También cuestionado por si problemas en la voz puede ser impedimento para ser candidato, en referencia a los últimos problemas de afonía de De la Torre, ha indicado que no cabe duda de que "en un político en un indicador es el instrumento más importante, pero Paco de la Torre podría ser alcalde con el lenguaje de signo perfectamente, lo entenderíamos todos".