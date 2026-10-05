Morillas (IU) llama a convertir la mayoría social por el derecho a la vivienda en mayoría electoral

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas. - IU

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, ha señalado que la convocatoria de elecciones generales "es una oportunidad para que la mayoría social que reclama el derecho a la vivienda se traduzca en una mayoría parlamentaria capaz de hacer frente a la especulación y al rentismo y de impulsar medidas valientes que garanticen el acceso a la vivienda como un derecho".

Morillas, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que "lo que sucedió el pasado viernes en el Congreso de los Diputados mostró que hay una mayoría parlamentaria que no está a la altura de la nueva mayoría social que hay en nuestro país".

"Una mayoría social que clama por el derecho a la vivienda y que está exigiendo a las instituciones que tomen partido del lado de las inquilinas, del lado de las familias trabajadoras, frente a los especuladores y frente al rentismo", ha continuado.

En este sentido, Morillas ha incidido en que "por tanto, toca que con esa convocatoria electoral, esa mayoría social se convierta en mayoría electoral para que haya una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados que permita adoptar decisiones valientes para doblarle el pulso a los poderosos y para legislar y garantizar la vivienda por derecho".