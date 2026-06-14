Morillas (Con Málaga) pide al alcalde garantizar sombra en los patios escolares que tengan campamentos de verano. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha anunciado que defenderá en la Comisión de Educación del próximo lunes una iniciativa para solicitar al alcalde que actúe "de inmediato" para "garantizar sombra en los patios de los colegios públicos que acogerán campamentos de verano", avisando de que "cientos de niños volverán a enfrentarse a aulas sin climatizar y patios completamente expuestos al sol en plena ola de calor".

Según ha informado Con Málaga en una nota, Toni Morillas ha manifestado que mientras la Junta y el Ayuntamiento "presumen de presupuesto y propaganda, son las familias quienes pagan toldos y ventiladores", y ha pedido un Plan Doble RR para "renaturalizar los patios", así como "inversiones urgentes y el fin de los recortes en líneas públicas".

En este sentido, Morillas ha manifestado que "empieza la última semana de colegio en la que hemos visto cómo la Junta de Andalucía ha incumplido la Ley de Bioclimatización y donde hemos tenido a nuestros niños en aulas públicas, literalmente, asándose".

Igualmente, en una semana empezarán los campamentos de verano que se realizan en muchos colegios públicos de la ciudad "donde hay patios que ni siquiera tienen un espacio de sombra". Es decir, "muchos niños que hacen campamentos de verano para que sus familias puedan trabajar y puedan conciliar van a tener que estar en centros educativos con aulas sin climatizar, asándose de calor y también con patios sin sombra", ha remarcado Morillas.

Ante esta situación, la portavoz adjunta de Con Málaga ha anunciado que en la próxima Comisión de Educación defenderá una iniciativa en la que plantearán al equipo de Gobierno del Partido Popular "que adopte con urgencia el Plan Doble RR, refresque y renaturalice los patios escolares para garantizar que los patios de todos los centros educativos dispongan de espacios sombreados que permitan que los campamentos se desarrollen en condiciones térmicas adecuadas".

En esta línea, Morillas ha criticado que "mientras el Ayuntamiento presume de tener más de 1.200 millones de presupuesto y la Junta saca pecho con anuncios y propaganda, son las Ampas las que están pagando toldos, ventiladores o incluso aire acondicionado". Igualmente, "es inaceptable que la calidad educativa dependa del bolsillo de las familias cuando son las administraciones las que tienen la obligación de garantizar condiciones dignas".

Por todo esto, Morillas ha lanzado como reto al alcalde que "el Pleno del 25 de junio se celebre en el patio de un colegio público sin sombra, para que él mismo experimente lo que soportan cada día los menores de la escuela pública malagueña". Además, ha añadido que "necesitamos más sombra, más arbolado, más zonas verdes y menos asfalto".

Asimismo, Morillas ha manifestado que "las instituciones están sometiendo a la educación pública a un abandono y a una falta de planificación que está teniendo como consecuencia que miles de niños estén estudiando cada día en centros educativos obsoletos, con patios sin sombra, redes eléctricas anticuadas, barreras arquitectónicas que limitan la accesibilidad del alumnado con diversidad funcional, centros que ni siquiera tienen una ITE favorable y aulas con temperaturas altísimas que impiden que puedan aprender en unas condiciones dignas".

Por su parte, la edil ha señalado que "mientras esto ocurre, Moreno Bonilla sigue manteniendo unas ratios elevadas y suprime líneas educativas". Por tanto, "esto está perjudicando tanto al alumnado como al profesorado, especialmente en los centros con mayores necesidades, donde una menor masificación es imprescindible para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades", ha expuesto. Además, "mientras se recortan líneas públicas, las aulas continúan saturadas, dificultando una educación de calidad y desmintiendo cualquier discurso que diga que se está poniendo al alumnado en el centro".

En este sentido, desde Con Málaga han señalado que en los acuerdos planteados en la moción reclaman a la Junta de Andalucía un Plan Extraordinario de Inversiones Educativas que mejore instalaciones, equipamientos y climatización, la reducción de ratios y "poner freno a la supresión de unidades públicas".

A todo ello se suma, "transparencia sobre los centros incluidos en los programas de bioclimatización y el grado de ejecución real", mientras que se ha instado al Ayuntamiento a activar un Plan Municipal de Mejora y Modernización de los colegios públicos, así como a crear un presupuesto "específico" para renaturalizar y sombrear los patios escolares.