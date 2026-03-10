MOW 2026, congreso de la movilidad sostenible europea, aboga desde Málaga por descarbonización, industria y regulación

EMobility Expo World Congress - MOW 2026 abre las puertas de su tercera edición en Málaga - MOW

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

MOW 2026, eMobility Expo World Congress, ha inaugurado este martes su tercera edición en Málaga, posicionando a la ciudad como el epicentro europeo de la movilidad sostenible. El encuentro global, que reúne a más de 6.000 profesionales estos días 10 y 11 de marzo, ha analizado los retos tecnológicos, regulatorios y de infraestructura que afronta la industria de la movilidad para avanzar en objetivos como la descarbonización del sector.

Durante estos días, más de 200 firmas expositoras presentan sus innovaciones en materia de movilidad. Entre ellas, destacan empresas del sector de la automoción como Tesla o Santana Motors, de las motocicletas como Silence o Kawasaki, de los eVTOL como eHang, de la náutica de recreo como Dhamma Blue, de la movilidad aérea como ESA, Boeing o Ryanair, y firmas tecnológicas como ETRA, especialistas en el área de movilidad, trafico y transporte.

En este Andalucía destaca como destino referente en debates que dan respuesta a estos desafíos en materia de competitividad industrial y de sostenibilidad. Así lo ha destacado Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, durante la inauguración oficial del evento; mientras que el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha subrayado que desde el Gobierno andaluz consideran que deben afrontar los desafíos de la movilidad y la industria desde una triple perspectiva: descarbonización y protección del planeta; soluciones asequibles de movilidad; y la necesidad de dar certezas a la industria.

En líneas similares se ha manifestado la concejala delegada de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, quien ha destacado que "la transformación de la movilidad urbana representa uno de los mayores retos estratégicos para las ciudades modernas, exigiendo una evolución hacia modelos más sostenibles, digitales y eficientes".

En la inauguración también ha intervenido Carmelo Sanz de Barros, presidente del Real Automóvil Club de España y de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), que ha destacado los avances en movilidad alcanzados desde 2022, cuando la electrificación era prácticamente la única solución en Europa.

"El paso hacia la neutralidad tecnológica es crucial, pero lo importante es cómo llegamos a ese punto final. No hay que olvidar el impacto económico de esta transición", ha apuntado. Sanz de Barros ha insistido en que, a pesar de los avances, "todavía tenemos que luchar en el tema regulatorio. Europa tiene un gran reto: ha perdido el liderazgo de esta industria y la forma de hacerlo es sentar unas bases regulatorias claras que apoyen la neutralidad tecnológica". A su juicio, la clave del éxito será "conseguir una movilidad que el ciudadano medio pueda pagar, ya que, si no conseguimos que esta movilidad sea accesible, fracasaremos".

En este contexto, la viabilidad de los vehículos eléctricos y los vehículos térmicos es otro de los grandes desafíos. Según, Patrice Ratti, expresidente de Renault Sport Cars y consultor en Parabolica Consulting, presentan un reto en términos de "densidad de las baterías, ya que son mucho más pesados y costosos que los de gasolina".

Además, ha señalado que "la UE ha solicitado abrir el debate sobre los motores de combustión", pero "aunque los vehículos eléctricos estén creciendo, no será suficiente para reemplazar todos los vehículos actuales de la carretera". En su opinión, la clave será analizar "cómo reducir las emisiones de CO2, mantener la libertad de movimiento y garantizar la preservación de los puestos de trabajo". Ratti ha añadido, además, que la transición hacia un 100% de vehículos eléctricos "reduciría puestos de trabajo y la actividad en las fábricas", lo que hace que "se necesiten no solo vehículos eléctricos, sino varias tecnologías".

Las comunidades autónomas están trabajando para planificar, coordinar y diseñar nuevos modelos de movilidad que funcionen como motor de desarrollo económico, con el objetivo de lograr la cohesión territorial y la transición energética. eMobility Expo World Congress - MOW 2026 ha reunido a líderes de movilidad de la Región de Murcia, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Cantabria, que han destacado los principales ejes en los que están trabajando.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín, ha abordado la movilidad como "un instrumento de desarrollo económico, de acceso a los servicios públicos y al empleo, y como una herramienta de lucha contra la despoblación".

Por su parte, José Antonio Verdú, el director general de Movilidad y Transportes de la Región de Murcia, ha puesto el foco en la conexión, señalado que "el principal objetivo es crear una movilidad centrada en la persona". Por último, el consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha destacado la importancia de mejorar la conectividad territorial a través de "la coordinación entre administraciones".

Asimismo, también se han dado cita concejales y responsables de movilidad de Ayuntamientos de Málaga, Madrid, Barcelona, Córdoba y Zaragoza, que han desgranado los retos de tecnología, descarbonización y calidad de vida de los ciudadanos como los principales ejes de actuación en movilidad urbana.