El Mucac La Coracha presenta la videcreación 'Self Portrait' de Marina Abramovic - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mucac Málaga presenta en su sede La Coracha la videocreación 'Self Portrait' (2002/2013), de Marina Abramovic (Belgrado, antigua Yugoslavia, 1946), una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo internacional.

La obra, una de las más representativas de la investigación de la artista en torno al cuerpo, reflexiona sobre la mortalidad y la dimensión espiritual de la existencia, pertenece a la Colección del Ayuntamiento de Málaga y podrá verse en el Espacio Audiovisual del museo desde el 28 de julio hasta el 11 de octubre de 2026, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Reconocida como una de las grandes renovadoras de la performance desde comienzos de la década de 1970, Abramovic ha situado el cuerpo en el centro de su práctica artística para explorar sus límites físicos, emocionales y psicológicos.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, su trabajo ha investigado cuestiones como la resistencia, la vulnerabilidad, la memoria, la espiritualidad y la relación entre artista y espectador, convirtiéndose en una referencia imprescindible para varias generaciones de creadores.

'Self Portrait' forma parte de esa investigación en torno al cuerpo como espacio de experiencia y reflexión. La videocreación parte de la performance Nude with Skeleton, realizada por la artista en 2002 y reinterpretada posteriormente en distintas ocasiones, para abordar dos de los grandes interrogantes de la existencia humana: la conciencia de la propia mortalidad y la aceptación de la muerte.

Para ello, Abramovic toma como referencia una antigua práctica del budismo tibetano en la que los monjes conviven con los cuerpos de los difuntos como ejercicio de meditación sobre la impermanencia.

Estos rituales buscan entrenar la mente para permanecer presente ante la realidad de la muerte y asumirla como una dimensión inseparable de la vida.

En la pieza, la artista permanece tendida mientras un esqueleto construido a la medida de su propio cuerpo descansa sobre ella. Al ritmo de su respiración, el esqueleto parece cobrar vida, de modo que vida y muerte permanecen simultáneamente visibles en una misma imagen. La obra propone así una reflexión sobre el esqueleto como estructura que habita el cuerpo desde el nacimiento y que anticipa, silenciosamente, su destino final, convirtiéndolo en el símbolo definitivo de la condición humana.

"En mi obra, siempre me gusta confrontar los miedos. Así que, estar cerca del esqueleto, lavarlo, cargarlo, respirar a través de él, observarlo, confrontarlo, es la manera de lidiar con ese miedo", ha explicado la artista.