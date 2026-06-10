Muere un hombre de 55 años tras la colisión de una moto y un camión en Cortes de la Frontera (Málaga)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 55 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido al mediodía de este miércoles en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera, tras la colisión entre una motocicleta y un camión.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la A-373, sentido Cortes de la Frontera. Sobre las 13,40 horas, el teléfono 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la colisión de una moto y un camión, en la que había una persona herida.

Hasta el lugar se han movilizado, activados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los servicios sanitarios en el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, de 55 años.