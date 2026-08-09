Muere un hombre de 58 años en una piscina en Cómpeta (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de una piscina. - COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS SEVILLA

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años de edad ha fallecido en la mañana de este domingo en una piscina en la localidad malagueña de Cómpeta, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

En una nota, ha detallado que el Teléfono de Emergencias 112 ha atendido, a las 7,05 horas de esta mañana, un aviso de socorro por un hombre al que habían encontrado inconsciente y al que otras personas habían sacado del agua de la piscina de un cortijo, próximo al Camino de Corca.

Rápidamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil. Una vez en el lugar, los sanitarios no han podido más que certificar el fallecimiento del hombre, de 58 años de edad. Se desconocen las causas que han rodeado este suceso.