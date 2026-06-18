Muere un hombre al chocar una moto acuática y un barco en Fuengirola (Málaga)

Archivo - Actuación de Guardia Civil en el mar. - GUARDIA CIVIL - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 30 años de edad ha muerto este jueves al chocar una moto acuática contra una embarcación en la localidad malagueña de Fuengirola.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso se ha producido en el muelle de la localidad sobre las 17,53 horas, cuando los testigos del siniestro han alertado de un accidente entre un barco y una moto acuática.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, los socorristas de playa municipales y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado el fallecimiento en el lugar.