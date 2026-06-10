Muere un hombre tras la colisión de una moto y un camión en Cortes de la Frontera (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha fallecido en un accidente de tráfico entre una moto y un camión registrado este miércoles en Cortes de la Frontera (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la A-373, sentido Cortes de la Frontera. Así, sobre las 13,40 horas, el teléfono 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la colisión de una moto y un camión, en la que había una persona herida.

De inmediato, hasta el lugar se han movilizado, activados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos. Los servicios sanitarios en el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, de 55 años.