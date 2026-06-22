Muere una mujer tras una caída en Málaga capital

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 27 años que permanecía hospitalizada tras sufrir una caída en Málaga capital ha fallecido, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada en la madrugada de este viernes sobre las 04,30 horas alertado de que una mujer se había caído y estaba herida en Málaga capital, al parecer, junto a una discoteca.

De inmediato, el 112 dio aviso a efectivos de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que trasladaron a la mujer al Hospital Regional, donde según ha adelantado 'Málaga Hoy', ha fallecido.