Muere una niña de tres años por ahogamiento en una piscina en Málaga

Archivo - Imagen de archivo de una piscina. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una niña de tres años ha fallecido tras ingresar en el Hospital del Guadalhorce, ubicado en la localidad malagueña de Cártama, con síntomas de ahogamiento producido en una piscina, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

Los hechos sucedieron en la noche del pasado domingo y fueron los propios padres de la menor los que la trasladaron al hospital con síntomas de ahogamiento, que se habría producido en una piscina.

Durante más de una hora, los efectivos del equipo de Urgencias del centro hospitalario intentaron recuperar a la pequeña, que ingreso en estado crítico, pero no fue posible salvarle la vida, han explicado las fuentes.