Muere una persona atropellada esta madrugada en la A-7 a su paso por Málaga

Imagen de la vía A-7, a su paso por Málaga. - 112 ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en la madrugada de este domingo tras sufrir un atropello en la carretera A-7 a su paso por Málaga, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

En una nota, el 112 ha detallado que sobre las 00,15 horas, varios testigos llamaron al 112 para informar de que había una persona andando por la autovía a la altura del kilómetro 995 en sentido Málaga. Se activó entonces a la Guardia Civil de Tráfico. Posteriormente, a las 1,00 horas, varios conductores alertaban de que, en el kilómetro 993, había una persona tendida en la calzada que había sido atropellada por diversos vehículos.

De inmediato, la sala coordinadora avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Los operativos desplazados al lugar han confirmado la muerte de un peatón que caminaba por la A-7, y del que no han trascendido más datos, en el lugar del siniestro.