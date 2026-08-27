Mueren dos personas en un accidente de moto en la A-7 en Vélez Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un hombre han fallecido en la tarde de este pasado miércoles en un accidente de moto registrado en la A-7 a su paso por Vélez-Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso mortal se produjo sobre las 18,10 horas, cuando el 112 recibió un aviso en el que se informaba de una moto que había colisionado contra el quitamiedos y había dos personas heridas de gravedad, a la altura del kilómetro 951 de la mencionada vía.

La sala coordinadora activó a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que una mujer de 21 años y un hombre de 30 resultaron fallecidos en este siniestro.

CINCO HERIDOS

Se da la circusntacia de que unas horas después, a las 20,45 horas se produj, también en Vélez-Málaga otro accidente de circulación, aunque esta vez sin fallecimientos.

Varios ciudadanos alertaron de la colisión entre dos turismos en la calle Cristo del Cerro de la localidad malagueña y hasta el lugar de los hechos se desplazaron, alertados por el centro coordinador, los bomberos, la Policía Local y los sanitarios.

Los sanitarios asistieron a cinco personas: tres hombres de 21, 65 y 66 años y dos mujeres, de 62 y 64; todos fueron evacuados al Hospital de La Axarquía.

Por su parte, los bomberos indicaron que uno de los coches implicados en el accidente había caído por un barranco con cuatro personas en su interior.