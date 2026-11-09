Una muestra recoge una selección de obras de Chema Lumbreras, la mayoría inspiradas en la figura de Gamel Woolsey

Muestra 'Chema Lumbreras. La última hoja' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Gerald Brenan presenta la exposición 'Chema Lumbreras. La última hoja' compuesta por una selección de obras recientes del artista malagueño, la mayoría de ellas inspiradas en la figura de Gamel Woolsey que se exhiben por primera vez.

La exposición se podrá ver en las salas expositivas del espacio municipal hasta el 4 de abril de 2027, según han informado durante la presentación la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al responsable de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján; la comisaria Helena Juncosa; y el artista Chema Lumbreras.

La muestra es una iniciativa del Área de Cultura y Patrimonio Histórico y está comisariada por Helena Juncosa. En su obra, Chema Lumbreras (Málaga, 1957) refleja una visión idílica y poética de la escritora, traductora e historiadora norteamericana y esposa de Gerald Brenan, Gamel Woolsey.

El título de la exposición, a su vez, tiene origen en el poemario publicado de forma póstuma The Last Leaf Fall (Cae la última hoja) dentro de la edición en español que recoge toda la obra poética conocida de Woolsey.

El trabajo del artista malagueño mezcla la ironía, el surrealismo y se mueve entre la fabulación y la crítica. De la misma forma, los temas que aborda tienen que ver con la cotidianidad, los retos de la vida y la muerte.

Para Juncosa, la muestra se argumenta "con un discurso artístico personal e imaginativo, impregnado de lirismo, conecta bien con el de Gamel Woolsey (Aiken, Carolina del Sur, 1895/1897-Churriana, Málaga, 1968), que encontró en Málaga refugio e inspiración, pero quedó marcada por la guerra lo que definió su estilo literario".

"Con una producción poética centrada en la naturaleza, el paso del tiempo, las relaciones humanas y la muerte, la escritora siempre creyó en la existencia de un nivel intermedio, la Tierra Media, ese espacio indefinido entre la realidad y lo simbólico, entre la vida y la muerte --y vivió en una ensoñación constante--. Lumbreras posee un trabajo simbólico evocador de las conexiones entre la realidad y la imaginación, con amplias resonancias literarias", ha añadido.

'Chema Lumbreras. La última hoja' reúne una treintena de trabajos, entre dibujos, en su mayor parte acuarelas, pinturas y esculturas. La exposición se divide en una serie de obras inspiradas en la figura y obra poética de Woolsey y en su casa de Churriana, entre la que destaca aspectos del jardín, tanto botánicos como metafóricos, y, por otro lado, un grupo de obras que tiene su origen en los escritos de Gerald Brenan que retratan aspectos de la época en la que juntos vivieron en España.

Por último, la comisaria ha incidido en que la obra de Chema Lumbreras "reinterpreta con gran acierto el bello e íntimo universo de Gamel Woolsey. A través de una poética propia y una lectura plástica muy personal nos ofrece una exposición verdaderamente sugerente".