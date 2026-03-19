'Muévete En Tu Barrio' Lleva El Deporte A Los Distritos De La Ciudad Con Actividades Para Todos Los Públicos - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal 'Muévete en tu barrio' comienza este viernes, 20 de marzo, su tercera edición con 14 eventos en su calendario. El concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa que se desarrollará en los once distritos de la ciudad y cuenta con la colaboración de todas las juntas municipales, entre otros colaboradores.

El programa gratuito persigue promover la actividad física y el estilo de vida saludable. Las sesiones se celebrarán al aire libre, en explanadas, parques y plazas de los distritos. Las disciplinas son, entre otras, hybrid, zumba, body combat, body attack, ignite, pilates, entrenamiento funcional, yoga y pickleball.

El calendario comienza este viernes en el parque del Norte, en el distrito Bailén-Miraflores; al que seguirán Palma-Palmilla, el 10 de abril; distrito Este, el 17 de abril; Bailén-Miraflores, el 18 de abril; Centro, el 2 y el 8 de mayo; Churriana, el 15 de mayo; y Carretera de Cádiz, el 22 de mayo.

Después de la pausa en el periodo estival, se retomarán las actividades en Campanillas, el 4 y 5 de septiembre; Puerto de la Torre, el 18 de septiembre; Ciudad Jardín, el 25 de septiembre; Teatinos - Universidad, el 16 de octubre; y Centro, el 30 de octubre.

Los usuarios que lo deseen pueden consultar la web https://deporte.malaga.eu/programas/muevete-en-tu-barrio/. Además, han indicado que no es necesaria la inscripción previa para participar en las actividades.

Por último, ha detallado que en el programa colaboran David Lloyd, Vals Sport, Forus, Go Fit, Clínica Fisanis, Fit Club, Go Fit, Pickleball Europe Club, Box Distrito 9 e Inacua.