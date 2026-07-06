'Mujeres al borde de un ataque de nervios' cierra ciclo de cine de verano del MPM en torno a Joana Vasconcelos

Proyección de una película en el jardín del Museo Picasso Málaga. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) cierra su programación estival con la último sesión de su ciclo de cine de verano, dedicada en esta edición a la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', este viernes 10 de julio con la proyección del largometraje 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', del director manchego Pedro Almodóvar.

La selección cinematográfica de esta edición ha sido elegida por la artista homónima y, antes de esta última proyección, los asistentes podrán visitar la exposición desde las 21,00 horas antes del comienzo de la sesión en el jardín del Museo a las 22,00 horas.

Con esta actividad, el museo propone extender la experiencia de la exposición más allá de las salas, estableciendo puentes entre el lenguaje cinematográfico y las referencias culturales que atraviesan la obra de la artista portuguesa.

La entrada a la actividad tiene un precio de diez euros por persona e incluyen la entrada a la exposición, una consumición en la cafetería del museo y la proyección de la película, que se verá en su versión original en español.

Estrenada en 1988, 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' despliega el inconfundible universo visual y narrativo de Almodóvar, caracterizado por una vibrante paleta cromática, una cuidada construcción escenográfica y una mirada singular sobre los personajes femeninos. A través de una trama marcada por el humor, la intensidad emocional y la mezcla de tragedia y comedia, la película aborda cuestiones relacionadas con la identidad, los afectos y las relaciones humanas.