Las mujeres tendrían que trabajar 84 días más al año para alcanzar salario medio masculino, según informe de CCOO Málaga

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado el Informe sobre la Brecha Salarial en Málaga y ha destacado que los últimos datos publicados de 2024 demuestran que las mujeres malagueñas "deberían cobrar de media un 24,01% más para igualarse a los hombres, o lo que es lo mismo unos 4.400 euros anuales". Así, señala que las mujeres tendrían que trabajar 84 días más al año para alcanzar el salario medio masculino.

Así lo han informado el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, junto a la secretaria de la Mujer del sindicato en la provincia, María José Prados, en rueda de prensa este miércoles para la presentación de este informe, con motivo de la celebración el próximo 22 del Día Europeo de la Igualdad Salarial.

Han recordado que en 2024 Málaga continuó creciendo a un ritmo del 6,3%, lo que ha supuesto un incremento del PIB malagueño hasta alcanzar los 48.405 millones de euros. Pero, tal como ha señalado Cubillo, "este crecimiento, que ha sido el resultado del esfuerzo de miles y miles de mujeres trabajadoras no ha llegado al bolsillo de las mujeres trabajadoras, reduciendo la brecha salarial".

La subida del salario mínimo interprofesional fue del 5%, en ambos casos por debajo del PIB del crecimiento de Málaga. La subida media de los salarios ha sido del 4%. Por tanto, ha indicado que "el efecto arrastre que tiene la subida del salario mínimo interprofesional en 2024 sobre la subida de convenio ha sido muy importante porque empuja y reduce levemente la brecha salarial, pero solo se reduce en un 0,4%".

"Por tanto, necesitaríamos más de 30 años para reducir esa brecha salarial", han asegurado en la rueda de prensa, en la que desde CCOO han apuntado que a pesar de que los salarios han experimentado un crecimiento en 2024 del 4%, "la brecha salarial entre mujeres y hombres en Málaga sigue en el 24,1%".

Al respecto, han incidido en que esta realidad es "difícilmente reversible si los salarios de las mujeres y de los hombres continúan creciendo de forma casi paralela; solo 0,4 puntos porcentuales creció más el salario de las mujeres términos nominales en 2024 --un 4,1%-- que el de los hombres --un 3,7%--.

El salario de las mujeres malagueñas es el más alto, con 19.090 euros de media, frente a los 17.949 euros de salario medio andaluz, según se desprende del informe; pero en comparación con el resto de provincias españolas, los salarios en Andalucía son los segundos más bajos solo por encima de Extremadura, lo que se traduce en que casi el 50% de las mujeres trabajadoras asalariadas malagueñas están entre el percentil de los salarios más bajos (SMI), es decir, por debajo de 15.876 euros.

Igualmente, han señalado que la brecha salarial no se ciñe a un sector de actividad concreto, "se da en todos", y salvo en dos sectores --construcción y actividades Inmobiliarias e industrias extractivas, energía y agua--, en todos está por encima del 25%. Estos últimos con poca representación femenina, y sin embargo donde más ampliamente se dan, es en el sector primario y en servicios a las empresas.

Cubillo ha destacado que hay que "poner de relieve que la brecha salarial de género en nuestra provincia la podemos desglosar en dos apartados fundamentales, el tiempo de trabajo, que supone el 42,3% de la brecha salarial de género, y otra, el trabajo según el puesto que se ocupa en la empresa, que supone el 52,9% de la brecha salarial en las empresas".

Así, ha manifestado que, "aunque el tiempo de trabajo ha crecido y ha mejorado, y se ha reducido la temporalidad un poco, no es suficiente para que las mujeres trabajadoras caminen".

El tiempo de trabajo es uno de los factores que influye sobre las brecha. La parcialidad y la temporalidad han lastrado la vida laboral de las mujeres y las pensiones. Los datos muestran cómo la reducción de la brecha de 2024 "se explica en gran medida por la disminución de la parcialidad femenina, quedando bastante por avanzar en este sentido, ya que hay casi 15 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres".

Según han indicado, los datos muestran que "se requiere de un cambio estructural, que deje de penalizar a las mujeres en el acceso al empleo y a lo largo de su vida laboral". "La mayor dedicación de las mujeres a los cuidados la penaliza desde los primeros años en las empresas donde el salario bruto sufre una importante brecha salarial de casi un 24% en los cinco primeros años".

Asimismo, han asegurado que "a pesar de las medidas de corresponsabilidad que se van implementando, la brecha aumenta de los 16,1% en mujeres sin hijos al 28,6% en mujeres con hijos de más de tres años".

La secretaria de la Mujer de CCOO de Málaga ha señalado que "se hace evidente que las modificaciones legislativas han sido positivas para el avance en la igualdad, pero requieren de políticas activas de empleo, refuerzo de los planes de igualdad, registros retributivos, registros horarios, mayor refuerzo y control de la inspección de trabajo para que las desigualdades se corrijan más rápidamente".

"Es importantísimo que las empresas hagan un esfuerzo y hay que tener un mayor refuerzo y control desde la Inspección de Trabajo para corregir toda esa desigualdades que las mujeres nos encontramos", ha añadido Prados.

Desde CCOO han aseverado que la reducción de la brecha salarial "no solo es una cuestión de justicia social, sino también una necesidad económica y laboral". "Garantizar la igualdad retributiva permitiría mejorar la calidad de vida de las mujeres, reducir la pobreza y la exclusión social, aumentar la autonomía económica femenina y favorecer el crecimiento económico mediante el aprovechamiento del talento sin discriminaciones", han dicho.

"Por ello, es imprescindible reforzar la acción sindical y las políticas públicas destinadas a eliminar esta desigualdad, asegurando la aplicación efectiva de los planes de igualdad, mejorando la negociación colectiva con perspectiva de género y promoviendo cambios estructurales en el mercado de trabajo", han finalizado.