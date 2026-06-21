El Mundial impulsa las ventas de coleccionismo deportivo con un crecimiento superior al 50% en todocoleccion

Colección completa de cromos Panini del Mundial 2026 vendida en todocoleccion - TODOCOLECCION

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Copa del Mundo de 2026 ha disparado el interés por el coleccionismo deportivo en el portal malagueño todocoleccion. Desde el inicio del campeonato, las ventas de esta categoría han crecido más de un 50% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por la demanda de álbumes, cromos, camisetas, banderines y otros objetos vinculados a la historia de los Mundiales.

Durante la primera quincena de junio se han vendido más de 44.000 lotes relacionados con el coleccionismo deportivo en la plataforma, de los que más de 20.000 operaciones se han registrado desde el comienzo de la competición.

El dato confirma el efecto tractor que ejerce la cita futbolística más importante del calendario sobre el mercado coleccionista. Los álbumes y cromos del deporte Rey se encuentran entre los objetos más caros vendidos.

Entre las operaciones más destacadas figura la venta por 6.800 euros de un álbum completo Megacracks 2004-2005 con el cromo rookie de Leo Messi, considerado una de las piezas más codiciadas del coleccionismo futbolístico contemporáneo.

También sobresalen un lote de cromos de Lamine Yamal adjudicado por 1.984 euros y un álbum sin pegar del Campeonato Nacional 1974-1975 de Ruiz Romero, vendido por 1.617 euros. El interés por el Mundial también se refleja en las ventas de artículos directamente vinculados al evento.

Entre ellos destacan una colección completa de cromos Panini del Mundial de 2026, vendida por 302 euros, que ha causado furor tanto entre los más jóvenes y entre los aficionados de generaciones anteriores, así como un álbum completo del Mundial de Inglaterra 1966, con presencia de Pelé, adjudicado por 356 euros.

CRECIMIENTO POR CATEGORÍAS

Por categorías, el mayor crecimiento corresponde a Carteles de Deportes, cuyas ventas aumentan un 176%, seguido de Material Deportivo, con un incremento del 165%.

A continuación se sitúan Álbumes y Cromos de Deportes, que registran una subida del 73%, mientras que Postales de Deportes (+50%), Banderas y Banderines (+41%) y Libros de Deportes (+37%) completan la evolución positiva de la sección.

Pese al crecimiento de otras categorías, Álbumes y Cromos de Deportes continúa siendo el gran motor del coleccionismo deportivo en la plataforma, al concentrar el 87,7% del peso de las ventas en la sección.

Por otro lado, han señalado que la expresión 'Mundial 2026' se encuentra entre las palabras más buscadas en todocoleccion, fruto del ferviente interés coleccionista que suscita la esperada cita futbolística. Las visitas a la sección han crecido un 21% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, es también reseñable el interés internacional por el coleccionismo deportivo. Más allá de España, en países como Portugal, Reino Unido, Francia, Italia o Croacia podemos observar un crecimiento en las ventas de todocoleccion.

El balón rueda sobre campos de coleccionismo en este Mundial de 2026. Se habla del fútbol como el deporte Rey por su extraordinaria capacidad para generar recuerdos imborrables. Más allá de quién levante la Copa del Mundo, nuestra memoria se programa cada 4 años para almacenar nuevas experiencias que nacen en la previa con la ilusión de los álbumes de cromos; durante el desenlace de los encuentros; y la resaca emocional de la ceremonia de clausura.

El director de Operaciones de todocoleccion, Daniel Valdés, ha explicado que "desde hace más de un siglo, no hay generación que no haya iniciado una colección de cromos de fútbol. Para algunos es un pasatiempo; para otros, una auténtica pasión. Una tradición que sigue muy viva y que vemos cada día en niños y adultos compartiendo la misma ilusión: abrir un sobre, descubrir qué jugadores han tocado y comprobar si aparece esa estrella tan buscada".

"Pero todo no termina cuando acaba el Mundial. En todocoleccion ayudamos a completar ese álbum que quedó pendiente, a encontrar el cromo de tu jugador favorito y a mantener viva una pasión que une a coleccionistas de todo el mundo. Cada álbum, cada cromo y cada recuerdo conservan una parte de la historia del fútbol. Son mucho más que objetos de colección: son testimonios impresos de grandes momentos deportivos que permanecen generación tras generación. Y en un año de Mundial, ese valor emocional y documental cobra más fuerza que nunca", ha concluido.