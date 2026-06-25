El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga supera el millón de visitantes y abre una nueva etapa de crecimiento cultural

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga en una imagen de archivo. - MAM

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha alcanzado el millón de visitantes desde su apertura en septiembre de 2010. La cifra coincide con una nueva etapa para la institución, que en los últimos años ha ampliado su programación mediante exposiciones temporales, actividades culturales y colaboraciones con entidades externas.

Durante estos años de actividad, el museo ha mantenido una programación basada en la exhibición de su colección permanente, compuesta por un total de 97 de vehículos históricos, junto a las más de 350 piezas exclusivas de moda, exposiciones temporales, actividades educativas, encuentros especializados y colaboraciones con instituciones culturales.

Entre las iniciativas desarrolladas por el museo figuran propuestas como el MAM Fashion Forum, que celebró el pasado mes de abril su quinta edición, o la Caravana Solidaria, que alcanzó este año su décimo encuentro benéfico, han señalado desde el espacio en un comunicado.

De igual modo, a estas acciones se suma ahora una línea de trabajo orientada a la continuación de acciones como la acogida de exposiciones temporales promovidas por entidades externas y nuevos proyectos de colaboración cultural. Actualmente, el espacio museístico acoge la exhibición 'Mis Ojos, Mi Mar', del artista Manu Garrido.

Las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González, han destacado que alcanzar el millón de visitantes supone "un hito histórico que refleja la consolidación del Museo del Automóvil y la Moda como una propuesta cultural única dentro y fuera de Málaga".

"La llegada al millón de personas que han visitado nuestro espacio supone mucho más que una cifra. Representa el reconocimiento de un proyecto cultural que ha apostado por la excelencia, la conservación del patrimonio y la innovación expositiva, ofreciendo una experiencia capaz de emocionar tanto a aficionados al motor como a amantes de la moda, la historia, el diseño y la cultura", han valorado.

Por otro lado, han valorado que la evolución del museo durante los últimos años también se refleja en distintos indicadores vinculados a la experiencia de los visitantes. Así, el espacio museístico del MAM ha obtenido por tercer año consecutivo el reconocimiento Travellers' Choice de Tripadvisor, una distinción basada en las valoraciones realizadas por los usuarios de la plataforma.

Asimismo, el museo ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de Tripadvisor sobre las principales atracciones y actividades de Málaga, únicamente por detrás de la Alcazaba.

Han recordado también que, en el ámbito nacional, figura entre las 100 atracciones mejor valoradas de España por los usuarios de la plataforma, por delante del resto de espacios museísticos de la capital malagueña. Y, a nivel internacional, "el MAM ha vuelto a posicionarse entre el 10% de las mejores cosas que hacer en todo el mundo".

APERTURA DEL MAM A NUEVOS PROYECTOS

Paralelamente, el museo ha ampliado su vocación como espacio cultural abierto a nuevas propuestas mediante la incorporación de exposiciones temporales externas y el impulso de colaboraciones con entidades e instituciones culturales, una línea de trabajo destinada a enriquecer la experiencia de los visitantes y generar nuevas oportunidades de diálogo entre disciplinas artísticas y patrimoniales.

Actualmente, la organización del MAM se encuentra ya inmersa en proyectos expositivos con diseñadores de reconocido prestigio a nivel nacional.

Así, con la mirada puesta en el futuro, el Museo del Automóvil y la Moda afronta esta nueva etapa "manteniendo la esencia que inspiró su creación: preservar y difundir un patrimonio excepcional, generar experiencias culturales de calidad y continuar sorprendiendo a quienes cruzan sus puertas desde cualquier lugar del mundo".

"Alcanzar el millón de visitantes es un motivo de orgullo para toda la institución y una muestra del cariño que el público, tanto de Málaga como de otros lugares, ha demostrado hacia este proyecto durante todos estos años. Este hito nos anima a seguir creciendo, innovando y desarrollando nuevas iniciativas que refuercen el papel del MAM como espacio cultural vivo y en constante evolución", han señalado las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda.

Ubicado en la antigua Fábrica de Tabacos de Málaga (Tabacalera), el museo abrió sus puertas en 2010 a partir de la colección reunida por el portugués João Magalhães. El proyecto nació con el objetivo de mostrar al público una selección de vehículos históricos y evolucionó posteriormente hacia un discurso expositivo que incorpora también piezas de alta costura, diseño y arte contemporáneo.