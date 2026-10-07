Museo Casa Natal Picasso en Málaga estrena la nueva exposición 'Picasso. Propaganda y activismo político' con 130 piezas

Exposición 'Picasso, propaganda y activismo político'. - MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Natal Picasso de Málaga ha presentado este miércoles la exposición 'Picasso. Propaganda y activismo político', que aborda la implicación directa del artista malagueño a través de 130 obras en la acción política internacional y su utilización del prestigio público para movilizar a la opinión pública en defensa de la paz, la libertad y la democracia.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de febrero de 2027 en la sala de exposiciones temporales, reúne entre sus piezas pinturas, dibujos, grabados, litografías, carteles, libros ilustrados, revistas y fotografías, además de abundante material documental, como recortes de prensa o publicaciones periódicas utilizadas en manifestaciones apoyadas por el pintor.

El recorrido de la exposición muestra a Picasso como una figura que impulsó iniciativas y participó activamente en campañas internacionales, al tiempo que analiza cómo algunas de sus imágenes trascendieron el ámbito artístico para convertirse en símbolos universales de resistencia, solidaridad y esperanza.

A la presentación han asistido el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; los comisarios Rafael Inglada y Carlos Ferrer; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso, y el director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Jesús Cabrera.

El recorrido se articula en distintos ámbitos cronológicos y temáticos. La primera sala está dedicada a la Guerra Civil española, mientras que la segunda aborda la colaboración de Picasso con miembros de la Resistencia francesa.

Asimismo, la muestra analiza el modo en que una imagen como 'Guernica' trascendió el ámbito creativo para convertirse en símbolo universal de resistencia, solidaridad y esperanza.

En este último periodo, el artista escribió 'El deseo atrapado por la cola' y en 1944 convocó en su estudio una lectura de la obra a la que asistieron intelectuales como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus y Jean Cocteau.

Las dos últimas salas están dedicadas al compromiso de Picasso con el movimiento internacional por la paz y tienen como eje la 'Paloma de la Paz'. La exposición pone de relieve la especial vinculación de este motivo con Málaga, la Casa Natal del artista y la figura de su padre, José Ruiz Blasco, pintor y gran aficionado al estudio de las palomas. De este modo, establece un vínculo entre la memoria biográfica de Picasso y uno de los iconos más reconocibles del siglo XX.

La exposición cuenta con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', el Museo Reina Sofía, el Museo Picasso Málaga, la colección Joseluis Rupérez, los herederos de André Masson, la familia Arias y diversos coleccionistas privados nacionales y locales.