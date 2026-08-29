El Museo Interactivo de la Música Málaga abre las puertas de la fantasía con una propuesta didáctica - MIMMA

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) abre las puertas de la fantasía con una propuesta didáctica y musical pensada para los más pequeños.

El auditorio del museo acogerá este domingo, 30 de agosto, el concierto didáctico 'Ma mère l'Oye' (Los cuentos de mi madre la oca), célebre obra del compositor francés Maurice Ravel que transforma la literatura infantil clásica en un viaje sonoro inolvidable, han indicado desde el espacio.

Subtitulada originalmente como 'Cinq pièces enfantines' (Cinco piezas infantiles), esta obra maestra de Ravel está inspirada en los relatos universales del escritor Charles Perrault.

Durante el recital, los asistentes recorrerán cinco pasajes llenos de magia, color y sensibilidad: Pavana de la Bella Durmiente: Pulgarcito, Laideronnette, la emperatriz de las Pagodas, la conversación de la Bella y la Bestia, y el Jardín encantado: Un majestuoso y emotivo cierre cargado de luz y fantasía.

Así, han señalado que se trata de una experiencia pensada para la primera infancia con una duración adaptada de 50 minutos. El concierto ha sido diseñado especialmente para todos los públicos, recomendando la asistencia a niños a partir de los tres años.

"A través del juego de matices, melodías e hilos narrativos, esta actividad didáctica se convierte en la puerta de entrada ideal para que los más pequeños de la casa descubran la música clásica de forma accesible, entretenida y estimulante", han destacado.

Por último, han valorado que "fiel a su filosofía de democratizar la cultura y fomentar el ocio en familia", el Mimma incluye el acceso a este concierto gratis con la compra de la entrada general del museo.