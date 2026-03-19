El Museo Picasso Málaga abre la inscripción para los talleres infantiles de Semana Santa 2026

Archivo - Imagen de los talleres del Museo Picasso Málaga. - MPM - Archivo

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga ha abierto la inscripción para el programa de talleres para Semana Santa, bajo el título de 'El arte de jugar' y que tendrá lugar durante las mañanas del lunes, 30 de marzo, martes 31, y miércoles 1 de abril. El horario será de 10,00 a 14,00 horas, pero también habrá posibilidad de ludoteca de 9,00 a 10,00 horas.

En una nota, la entidad ha explicado que se trata de una propuesta formativa para que los más pequeños artistas disfruten esos días de vacaciones "en un espacio lúdico, creativo y participativo". Asimismo, ha señalado que en esta ocasión, la inspiración parte del arte moderno y contemporáneo: "de la inagotable capacidad de experimentación" de Pablo Picasso, así como del lenguaje geométrico y estructural de Elena Asins.

La práctica artística se convertirá, así, en un auténtico terreno de juego donde imaginar, construir y compartir. A través de dinámicas colaborativas, los niños diseñarán sus propios juegos visuales, utilizando diversos materiales artísticos.

Al mismo tiempo, podrán explorar conceptos como la geometría, el color, la forma y la narración. A lo largo de las tres jornadas, pinturas, acrílicos, distintos tipos de papel, corcho y madera se combinarán con la imaginación y la colaboración.

Para el Museo Picasso Málaga, entienden el juego "no solo como entretenimiento, sino como una forma activa y estimulante de acercarse al arte desde la curiosidad, la experimentación y la creatividad compartida".

De este modo, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir, en la exposición Picasso Memoria y Deseo, la obra de Salvador Dalí, Giorgio de Chirico o René Magritte, entre otros. Conocerán, asimismo, la imponente instalación de Elena Asins, Antígona, protagonista de otra de las muestras temporales del MPM.

Así, este conjunto de artistas será el punto de partida para imaginar nuevas posibilidades, y para explorar cómo las obras pueden transformarse en retos y experiencias compartidas que estimulan la observación, la lógica, la invención y el trabajo en equipo.

El taller completo, que tiene un coste de 75 euros --25 euros por día suelto--, está dirigido a niños de entre 4 y 12 años. Además, la entidad ha indicado que habra un descuento del 20 % a partir del segundo hermano.

Las plazas son limitadas y la inscripción ya está disponible en la web del museo www.museopicassomalaga.org. También se puede realizar la inscripción de manera presencial en las taquillas.