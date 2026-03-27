El Museo Picasso Málaga abre toda la Semana Santa con varias exposiciones y talleres para niños

Archivo - La exposición ‘Picasso Memoria y Deseo’ en el Museo Picasso de Málaga (MPM). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) abrirá esta Semana Santa de lunes a domingo en su horario actual de 10.00 a 19.00 horas (cierre de taquillas treinta minutos antes) y los visitantes podrán aprovechar para disfrutar de sus exposiciones y además realizar actividades y talleres.

Así, los visitantes podrán conocer el recorrido permanente, titulado 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', con 144 obras que, en conjunto, invitan al público a seguir algunos de los caminos creativos que el artista utilizó para entrelazar el cubismo, el clasicismo y otras etapas de su obra, ofreciendo la oportunidad de contemplar al artista como un todo.

Además, entre las propuestas temporales está 'Picasso Memoria y Deseo', que puede verse hasta el 12 de abril y que explora el desarrollo del sujeto moderno y la superposición de tiempos históricos diversos, en las décadas de 1920 y 1930, período de profunda transformación cultural. Eugenio Carmona, catedrático de Arte de la Universidad de Málaga (UMA), es el comisario de una muestra que propone una relación dialéctica entre memoria y deseo.

Junto a Picasso, se pueden contemplar obras de artistas clave del siglo XX como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray, René Magritte, Claude Cahun, Carl Van Vechten, Salvador Dalí y Federico García Lorca.

Se puede visitar, igualmente, 'Elena Asins. Antígona', exposición enmarcada en el programa Obra invitada que rescata la figura de una de las creadoras más singulares y rigurosas del arte español contemporáneo, Elena Asins (Madrid, 1940-Azpíroz, Navarra, 2015). La muestra, que se clausurará el 3 de mayo próximo, se compone de dos obras, ambas prestadas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, institución que custodia esta herencia artística.

Por un lado está la instalación 'Antígona' y por otro la pieza videográfica 'Hemón', ambas realizadas durante los últimos años de vida de la artista.

Otros puntos de interés del museo son 'Picasso y el grabado', donde se puede contemplar el Tórculo Crommelynck y conocer las distintas técnicas de grabado empleadas por el Picasso, y la 'Línea de vida', un recorrido biográfico, artístico e histórico que contextualiza las obras del malagueño, situado en el patio cubierto.

Asimismo, ofrece talleres de Semana Santa, con el título de 'El arte de jugar', que tendrán lugar durante las mañanas del lunes, martes y miércoles en horario de 10.00 a 14.00 horas; pero también hay posibilidad de ludoteca de 9.00 a 10.00 horas; una propuesta formativa "para que los más pequeños artistas disfruten estos días de vacaciones en un espacio lúdico, creativo y participativo".

En esta ocasión y a través de dinámicas colaborativas, niñas y niños diseñarán sus juegos visuales con diversos materiales artísticos y podrán explorar conceptos como la geometría, el color, la forma y la narración. Dirigido a menores de cuatro a 12 años, la inscripción al taller completo tiene un coste de 75 euros, o de 25 euros por día suelto --con descuento del 20% a partir del segundo hermano--. Las ultimas plazas disponibles están en www.museopicassomalaga.org.