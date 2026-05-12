Maillo acusa al PP de "invocar el miedo" y se muestra convencido de que Por Andalucía será "la sorpresa" del 17M

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía de Por Andalucía, Antonio Maillo, ha asegurado que su formación será "la sorpresa del 17 de mayo" y ha advertido de que van a "callar muchas bocas, de derecha y no de derecha"; a la vez que ha acusado al candidato 'popular', Juanma Moreno, de "invocar el miedo".

Así lo ha asegurado este martes el líder de la coalición de izquierdas en un acto de campaña en Plaza Nueva, en la ciudad de Granada, donde ha estado acompañado por Rafa S. Rufo, candidato número a parlamentario andaluz por la provincia de Granada, Lidia Milena candidata número dos, y Tesh Sidi, diputada de Sumar en las Cortes Generales.

Maillo ha sido contundente al criticar a Moreno al que ha acusado de invocar el miedo como principal instrumento de campaña. "Cuando un gobernante invoca el miedo, está reconociendo que no tiene proyecto político, que no tiene capacidad para estimular el futuro de Andalucía", ha señalado.

También ha recalcado que "la derrota de Moreno Bonilla empieza en el momento que incita a la gente a que lo voten por miedo de que no se hagan oposiciones, no se aprueben subvenciones o no se hagan ayudas, a sabiendas de que es falso porque hay gobiernos en funciones y capacidad de funcionamiento de una administración".

El candidato de Por Andalucía ha tenido un recuerdo al principio de su intervención para Pablo, el hombre que este pasado fin de semana ha sido agredido en la capital granadina "por llevar una camiseta antifascista"; y ha criticado que "no son casualidad" los episodios de odio y violencia que se producen contra los migrantes, mujeres, gays o antifascistas, punto en el que ha dicho que el responsable "se llama Vox, que llama a la industria del odio que se está extendiendo o que intentan extenderlo y tienen un cómplice que se llama Partido Popular", a la vez que ha apelado a ambos partidos a condenar la agresión.

Tras comparar al candidato 'popular' con el "rey desnudo" en el último debate electoral televisado, Maillo ha cuestionado la legitimidad de Moreno para continuar en el cargo, y ha afirmado que "quien invoca al miedo como único instrumento para intentar mantener su mayoría, no merece ser presidente de la Junta de Andalucía el 17 de mayo".

El candidato ha denunciado que Moreno Bonilla "ha llevado a los mínimos niveles de autogobierno en Andalucía" y ha criticado que "ha escondido el estatuto que es la constitución andaluza en un cajón". Maillo ha subrayado que "el gobierno andaluz tiene un papel que es reivindicar los intereses de la tierra y se dialoga con otras instituciones", algo que ha asegurado que el actual ejecutivo "no ha hecho nunca, nunca, porque no tiene ninguna intención de desarrollar estatutariamente las competencias que tenemos".

SOLIDARIDAD CON EL ALCALDE DE ADAMUZ

En relación al grave accidente ferroviario de Adamuz, Maillo ha criticado duramente lo que ha calificado como "arrogancia y soberbia" de Moreno, al que ha acusado de intentar "sacar rédito electoral y oportunismo de las víctimas y de las tragedias que han ocurrido en Andalucía en estos meses".

"Las víctimas merecen respeto y que estén fuera del debate electoral", ha enfatizado, y ha añadido que "cuando se intenta aprovechar el drama para intentar sacar réditos, se abre una espita de la que le sale un efecto boomerang".

Maillo ha expresado su apoyo al alcalde de Adamuz y a su equipo de gobierno, al que ha mandado "un mensaje de apoyo y solidaridad", a la vez que le ha apelado para que "no se achante "ante los ataques del Partido Popular".

El candidato de la coalición de izquierdas ha criticado que el PP "siempre hace lo mismo" y se ha referido el escándalo del cribado de cáncer de mama, donde ha asegurado que "empezaron a mentir diciendo que era un núcleo muy controlado" para luego cambiar su versión.

"Moreno Bonilla no ha tenido la decencia de que el 17 de mayo Andalucía vaya a votar sabiendo la verdad de cuántas mujeres fallecieron por diagnósticos dudosos a los que no se hicieron seguimiento", ha agregado.

Maillo también se ha referido a la muerte de dos guardia civiles "en acto de servicio" en Huelva persiguiendo una narcolancha y ha asegurado que si bien siempre hay que sentir dolor ante la pérdida de vidas humanas "no es de recibo circunscribirlo solo a una cuestión de seguridad, porque no decimos la verdad".

"El narcotráfico es luchar contra las narcolanchas, pero también seguir la huella del dinero que se blanquea en actividades financieras y especulativas inmobiliarias y que no se siguen", ha dicho y ha apelado al Partido Popular, a "seguir el rastro del dinero", que ha dicho que "no está en la costa de Huelva, a lo mejor está en Marbella y a lo mejor está en las mansiones de 40 millones que se compran y a lo mejor está en el blanqueo al que no se hace seguimiento en operaciones milmillonarias inmobiliarias".

PROPUESTAS DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Por otro lado, Maillo ha presentado propuestas concretas de su programa electoral, entre las que destaca la reclamación de competencias en ferrocarril. En este punto ha recordado que noviembre de 2023, el grupo parlamentario por Andalucía presentó en el Parlamento una petición para reclamar las competencias del ferrocarril que se aprobó: "¿Qué ha hecho el Partido Popular? Nada, pero nada", ha criticado, a la vez que ha anunciado que su formación va a exigir el ferrocarril como competencia para reconectar la provincia de Granada, para impulsar Cercanías en Almería, Córdoba y Jaén, ampliar frecuencias en Cádiz o ampliar la red en Málaga y Sevilla, además de reconducir el entorno de Huelva.

En materia de transporte público, Maillo ha anunciado que su formación peleará para llegar a un acuerdo con el Gobierno central de ampliar la tarifa plana del transporte estatal, de Cercanías y autonómico con el transporte urbano, con autobuses, con metro y con tren. "Eso es gobernar en favor de la mayoría social", ha subrayado el candidato.

Respecto a la vivienda, Maillo ha propuesto que el primer Consejo de Gobierno tras las elecciones del 17M aplique la Ley de Vivienda "para acabar con la pesadilla inmobiliaria" en barrios como el Albaicín de la capital granadina. En ese mismo contexto ha apostado porque no se abren más pisos turísticos, argumentando que "vivimos una situación de emergencia habitacional" y que "o hay pisos turísticos o hay viviendas para ser vividas".

Maillo, que en un momento de su intervención se ha preguntado "¿Vamos a dejar al PSOE que esté solo, que vuelva a las andadas?", ha calificado como "la mejor noticia" que otras formaciones políticas les ataquen y ha dicho que eso se debe a que les están disputando escaños y votos en muchas provincias.

"Somos Por Andalucía y somos un proyecto que merece ser votado, que merece la confianza de muchos sectores progresistas de izquierda que están desencantados porque nosotros no somos tibios y siempre hemos defendido la sanidad pública y nunca hemos caído en la trampa de colaboración público-privada", ha subrayado.

Y ha hecho un llamamiento a la movilización electoral en la que ha apelado a la esperanza pidiendo multiplicar los votos para Por Andalucía y ha incidido en colectivos como "la gente del campo y el mundo rural, los docentes defensores de la pública, los universitario o el personal sanitario".