El Museo Picasso Málaga clausura la exposición 'Óscar Domínguez' con un evento nocturno que combina visitas y música

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) organizará el próximo jueves 9 de octubre 'Picasso Nocturno', un evento pionero por la noche que combinará visitas guiadas, cóctel y música en directo para despedir la exposición 'Óscar Domínguez', que cerrará sus puertas el 13 de octubre.

El acceso al evento, pensado para quienes tienen entre 18 y 30 años, es gratuito, pero requiere inscripción previa a través de la página web del museo, según han informado desde la pinacoteca en una nota.

El evento contará con la música en directo con DJ Saúl Roldán, un cóctel y la posibilidad de recorrer la retrospectiva dedicada al surrealista Óscar Domínguez "en un ambiente distendido y diferente", han apuntado.

La velada comenzará a las 20.00 horas con unas palabras de bienvenida a cargo de Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, tras las que los asistentes podrán recorrer la exposición 'Óscar Domínguez' "en un horario excepcional, que busca ofrecer una experiencia cultural distinta y participativa".

El Museo Picasso Málaga ofrecerá esa noche recorridos temáticos guiados por colaboradores de la revista de crítica de arte 'Apuntes de Arte', vinculada al Grupo Permanente de Innovación Educativa: AP-Arte de la Universidad de Málaga (UMA).

Estos recorridos, que acercarán al público a diferentes aspectos de la obra del pintor canario, estarán a cargo de jóvenes estudiantes e investigadoras que abordarán diferentes facetas de la obra de Óscar Domínguez, "desde su audaz surrealismo con raíces canarias y la lectura enigmática de sus pinturas más oníricas, hasta el análisis de la técnica de la decalcomanía vinculada a la memoria volcánica y la neuropsicología". También se propondrá un diálogo de la nostalgia en el espacio y un acercamiento a la relación entre moda y surrealismo.

La exposición, organizada en colaboración con la Colección Óscar Domínguez TEA Tenerife Espacio de las Artes, ha permitido conocer en profundidad la trayectoria de un pintor "audaz y experimental, figura esencial del movimiento surrealista internacional", junto a Joan Miró, Salvador Dalí o Remedios Varo.