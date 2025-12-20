Museo Picasso Málaga inicia su programa de Navidad con la presentación del proyecto 'Mitologías contemporáneas'

Presentación del proyecto de participación social 'Mitologías contemporáneas' en el Museo Picasso Málaga. - MPM

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga ha comenzado este sábado, 20 de diciembre, su programa para esta Navidad con la presentación del proyecto de participación social 'Mitologías contemporáneas', realizado en colaboración con Fundación "la Caixa".

Según han explicado desde la pinacoteca en una nota, a lo largo de su trayectoria, Picasso recurrió a figuras como minotauros, ninfas, faunos y centauros para reflexionar sobre la condición humana, la pulsión creativa y los conflictos existenciales. Además, experimentó con materiales como la cerámica y el yeso, conectándolos, en muchas ocasiones, directamente con la tradición del Mediterráneo.

En este contexto, y partiendo de las obras expuestas en 'Pablo Picasso: Estructuras de la invención. La unidad de una obra', se diseña 'Mitologías Contemporáneas', un proyecto colaborativo, iniciado en junio de 2025, y en el que han participado más de 690 personas, pertenecientes a asociaciones, organizaciones sociales, centros de día, centros de envejecimiento activo, ONG y centros de educación reglada, con la colaboración de Fundación "la Caixa".

'Mitologías Contemporáneas' se ha llevado a cabo en dos fases. En la primera, los participantes han creado sus personajes mitológicos en yeso de gran formato; y en la segunda, con la colaboración de la escritora Laura Fernández, se han elaborado relatos en torno a los personajes creados en yeso. En esta etapa se unió así palabra e imagen, imaginación y memoria, generando relatos colectivos.

Como cada año, el MPM ha invitado a todas las asociaciones que han participado a la presentación este sábado de este proyecto en un acto, que ha estado amenizado por la panda de verdiales de la Asociación Cultural de Folclore Nuestra Señora de los Dolores.

ACTIVIDADES

Recorrer 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra' y la exposición 'Picasso Memoria y Deseo', en el Museo Picasso Málaga, o en el Museo de Almería la recién inaugurada 'Reflejos: Picasso x Barceló', conforman la propuesta expositiva del Museo para estas fiestas.

Durante las fechas navideñas, el horario de apertura será de 10.00 a 18.00 horas, aunque los días 24 y 31 diciembre y 5 enero el museo abrirá con horario reducido hasta las 15.00 horas y permanecerá cerrado las jornadas del 25 diciembre, 1 enero y 6 enero.

Así, en cuanto a 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', el museo ha significado que gracias a una estrecha colaboración con la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), se muestran cerca de 150 obras que desvelan la personalidad de Pablo Picasso (1881-1973) y su extraordinaria capacidad para crear las estructuras innovadoras que lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes de los tiempos modernos.

Además, las salas temporales acogen 'Picasso Memoria y Deseo', una exposición que, a partir del óleo 'Estudio con cabeza de yeso', que Picasso realizó en 1925, explora la compleja relación entre las imágenes y las derivas del sujeto moderno a través de la obra de Picasso y sus contemporáneos.

Este recorrido expositivo reúne más de 100 obras de figuras clave del arte del siglo XX como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte, además de recoger la interpretación que Salvador Dalí y Federico García Lorca hicieron de la citada obra de Picasso.

Además, ya fuera de su sede en el Palacio de Buenavista, el Museo Picasso Málaga se expande llegando en esta ocasión hasta el Museo de Almería, donde acaba de presentar la exposición 'Reflejos: Picasso x Barceló', que permanecerá en dicha ciudad hasta el 16 de marzo de 2026, y posteriormente se exhibirá en el Museo de Cádiz (25 de marzo-28 de junio de 2026).

En ella, más de un centenar de obras de Pablo Picasso, Miquel Barceló y piezas de las colecciones arqueológicas de estos dos museos andaluces ponen en diálogo estilos y épocas, tejiendo un encuentro atemporal que enlaza tradición e innovación, memoria y modernidad. Este proyecto ha sido concebido y realizado en colaboración con Miquel Barceló, el Museo Picasso Málaga y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, con el Patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte.

Además, un año más, el museo ha organizado una nueva edición de su tradicional taller de vacaciones, en esta ocasión bajo el título 'Quien a buen árbol se arrima' para los niños de cuatro a once años, en el que pueden divertirse, experimentar y aprender.

Esta nueva propuesta invita a descubrir cómo el arte puede dialogar con la naturaleza, tomando como punto de partida un símbolo universal: el árbol. El taller se llevará a cabo durante las mañanas del lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de diciembre en horario de 10.00 a 13.00 horas --incluye ludoteca opcional de 09.00 a 10.00 y de 13.00 a 14.00 horas--.