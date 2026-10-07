El Museo Picasso Málaga mantendrá su horario habitual durante el puente de la Hispanidad

Archivo - Exposición 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra' - MUSEO PICASSO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) abrirá sus puertas este fin de semana y el próximo 12 de octubre en su horario habitual, de 10,00 horas a 19,00 horas. Además, este domingo el museo ofrecerá entrada libre durante las dos últimas horas de apertura, de 17,00 horas a 19,00 horas, con acceso hasta las 18,30 horas.

Esta iniciativa, según ha señalado la pinacoteca en un comunicado, "permite a malagueños y visitantes acercarse a las colecciones y exposiciones del Museo durante uno de los periodos de mayor afluencia turística a la ciudad" como es la festividad del Puente de la Hispanidad.

Asimismo, las personas que acudan al MPM podrán visitar las salas del Palacio de Buenavista que albergan 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra'. Una exposición fruto de la estrecha colaboración entre el Museo Picasso Málaga y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA).

La muestra reúne cerca de 150 obras que permiten recorrer diferentes momentos de la trayectoria de Picasso y aproximarse a su manera de concebir y desarrollar nuevas estructuras formales.

A través de las obras reunidas en las galerías del Palacio de Buenavista, "el visitante puede descubrir cómo el artista desarrolló soluciones innovadoras y abrió nuevos caminos que contribuyeron a situarlo como una de las figuras fundamentales del arte moderno", ha afirmado el museo.

Por su parte, el MPM ha invitado a los malagueños a "aprovechar estos días festivos para conocer o volver a visitar" una exposición que propone una mirada amplia sobre la unidad y la diversidad de la obra picassiana.