El Museo Picasso de Málaga organiza un proyecto de experimentación del dibujo con el ilustrador granadino Asis Percales

Imagen del ilustrador granadino Asis Percales. - MUSEO PICASSO

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga ha organizado una nueva propuesta formativa para público adulto en colaboración con el ilustrador granadino Asis Percales. Bajo el título 'Asisoyo', esta actividad invita a los participantes a descubrir el dibujo como "una herramienta de observación, experimentación y creación", tomando como punto de partida algunas de las obras mostradas en el recorrido 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra'.

Según ha informado la institución en una nota, a lo largo de cinco horas repartidas en dos sesiones --el viernes 27 de noviembre, de 17 a 19,30 horas, y el sábado 28 de noviembre, de 10 a 12,30 horas--, los asistentes explorarán las posibilidades expresivas del dibujo a través de las formas, las líneas, el color y la composición.

De la mano del ilustrador Asis Percales, los participantes tendrán la posibilidad de experimentar con diferentes recursos y lenguajes gráficos, desarrollar su creatividad y descubrir nuevas formas de expresión a través del dibujo.

Además, ha destacado que el taller está pensado como un espacio de experimentación y disfrute, "donde no es necesario tener experiencia previa".

A través de propuestas prácticas y ejercicios creativos, "nos acercaremos al dibujo desde una perspectiva libre y espontánea, dando protagonismo a la imaginación y a la expresión personal", han explicado desde la entidad.

El universo creativo de Asis Percales destaca por su estilo colorido, ecléctico y lleno de humor. En sus trabajos combina influencias de la cultura del tatuaje, el circo, la iconografía popular y el cómic, dando vida a personajes y escenas que transitan entre lo grotesco, lo fantástico y lo cotidiano. Su particular lenguaje visual invita a mirar más allá de lo convencional.

El precio de la actividad es de 40 euro por persona, e incluye la visita al Museo Picasso Málaga y todos los materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto. Las entradas ya están disponibles en las taquillas del Museo Picasso Málaga y en su página web.