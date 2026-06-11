El Museo Picasso Málaga presenta un nuevo ciclo de cine de verano en torno a 'Joana Vasconcelos. Transfiguración'

El jardín del Museo Picasso Málaga - MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jardín del Museo Picasso Málaga vuelve a convertirse en un espacio de encuentro y en un refugio frente al calor durante las noches de verano, donde disfrutar del cine, el arte y la cultura en un ambiente distendido. En este contexto, el Museo presenta una nueva edición de su ciclo de cine de verano, que en esta ocasión toma como punto de partida la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', con una selección de tres películas elegidas por la propia artista.

A través de este programa, el público podrá acercarse a algunas de las referencias visuales y culturales que atraviesan su obra, desde el uso del color y la puesta en escena hasta la mirada sobre la identidad y el papel de la mujer.

Las proyecciones dialogan así, con el universo creativo de Vasconcelos, ampliando la experiencia de la visita a la exposición, según han informado desde el Museo Picasso en un comunicado.

El ciclo comenzará el viernes 26 de junio con la proyección de 'Toda la banda está aquí' (1943), dirigida por Busby Berkeley, un musical que lleva el espectáculo al límite a través de coreografías, ritmo y una puesta en escena desbordante de color. La presencia de Carmen Miranda y el lenguaje escénico del director conectan con la dimensión festiva, ornamental y exuberante que atraviesa muchas de las obras de Vasconcelos.

La segunda sesión tendrá lugar el viernes 3 de julio con 'La primera sirena' (1952), de Mervyn LeRoy, un clásico del cine acuático que convierte el cuerpo y el movimiento en espectáculo. A través de sus coreografías y escenografías, la película construye un universo visual en el que confluyen artificio, belleza y representación de lo femenino.

El ciclo se cerrará el viernes 10 de julio con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988), de Pedro Almodóvar, una comedia clave del cine español contemporáneo. En ella, el director despliega su inconfundible estilo visual y narrativo, marcado por el uso expresivo del color, el humor y una mirada singular sobre los personajes femeninos, en sintonía con algunas de las cuestiones presentes en la obra de Vasconcelos.

Todas las películas se proyectarán en versión original subtitulada en español. Antes de cada proyección, desde las 21,00 horas, los asistentes podrán visitar la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración'.

A las 22,00 horas dará comienzo cada sesión en el jardín del Museo. Esta actividad tiene un precio de diez euros por persona, que incluye la entrada a la exposición y una consumición en el Café MPM. Las plazas son limitadas.