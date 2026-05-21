El Museo Picasso Málaga recibe a la artista Joana Vasconcelos en un encuentro sobre su obra

Presentación de la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración' - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) recibe a la artista Joana Vasconcelos (París, 1971) el próximo miércoles 27 de mayo a las 19,30 horas en un encuentro entre la propia creadora y Miguel López-Remiro, director artístico de la pinacoteca y comisario de la muestra para presentar su exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración'.

La charla entre artista y comisario sirve así de prolegómeno a una propuesta artística que reúne esculturas e instalaciones realizadas desde finales de los años noventa a la actualidad, y que se abrirá al público del 29 de mayo al 27 de septiembre.

El encuentro se celebrará en el patio del Palacio de Buenavista, sede del MPM, y estará abierto al público con entrada libre hasta completar el aforo, han precisado a través de una nota

Este público podrá ver ya, ese día, una de las obras que forman parte de la exposición: se trata de 'Betty Boop (AP)' (2020), perteneciente a la colección 'Berardo', una pieza "glamurosa, sensual, que brilla como si fuera de plata, pero está compuesta por tapas y cacerolas de acero inoxidable", según explica la propia autora.

Esta obra forma parte de una serie desarrollada por Vasconcelos desde 2007, en la que reflexiona acerca de la condición doméstica de las mujeres, y lo hace a partir de utensilios de cocina, como las cacerolas Silampos número 16, típicas de su país de origen, Portugal.

La conversación entre Vasconcelos y López-Remiro brindará a los asistentes algunas de las claves que asoman en esta nueva exposición temporal del Museo, que refuerza de esta manera el interés en la colaboración internacional, y en proyectos singulares del arte contemporáneo.

En este caso, estará protagonizado por una creadora europea con una proyección global contrastada como es Vasconcelos, reconocida por su trabajo con objetos cotidianos, símbolos populares y técnicas artesanales aplicadas a esculturas e instalaciones de gran escala.

La entrada a la actividad será libre hasta completar aforo, y el acceso se realizará por la entrada principal del Museo Picasso Málaga, en la calle San Agustín.