Museo Picasso Málaga se suma al luto nacional por el accidente y aplaza la inauguración de 'Elena Asins. Antígona'

Archivo - Foto de archivo de visitantes del Museo Picasso Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha expresado su "profundo pesar" por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y se suma al luto nacional en memoria de las víctimas, por lo que ha decidido cancelar los actos de presentación e inauguración de la exposición 'Elena Asins. Antígona' previstos este jueves.

A través de una nota, desde la pinacoteca han explicado que esta decisión se ha tomado "en solidaridad con las familias y con todas las personas afectadas". Según han señalado, estos actos quedan aplazados de forma indefinida, y las nuevas fechas se comunicarán próximamente.

Al respecto, han informado de que las personas invitadas a la inauguración podrán utilizar la invitación recibida en la fecha que se determine. Asimismo, también se pospone la rueda de prensa prevista en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso, cuya nueva fecha se comunicará también próximamente.

'Elena Asins. Antígona' reunirá en el Museo Picasso Málaga dos de las obras del último ciclo creativo de la artista conceptual española, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento. Tragedia clásica, abstracción geométrica y crítica ética se entrelazan "en un discurso visual de gran potencia simbólica, que muestra la radicalidad intelectual y formal que definió a Asins".

En este sentido, el museo ha explicado que a través de la escultura 0Antígona' y la pieza audiovisual 'Hemón', la artista "reflexiona sobre los límites del lenguaje, la lógica extrema y la resistencia frente al poder".

Desde el Museo Picasso Málaga agradecen "la comprensión de todos los invitados, instituciones y colaboradores", y reafirman su "compromiso con acompañar a la sociedad en este momento de duelo".