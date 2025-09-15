El Museo Piccaso Málaga explora relaciones entre imágenes, tiempo y sujeto moderno en 'Picasso, memoria y deseo'

Archivo - La exposición parte de la inspiradora y compleja pintura 'Estudio con cabeza de yeso' (1925), que impresionó a Dalí y Lorca, y pieza en la que se ha estimado que existe una "línea divisoria" en la producción de Picasso y en la evolución de su pe - MUSEO PICASSO MÁLAGA - Archivo

La muestra reunirá figuras clave del arte del siglo XX como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte

MÁLAGA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) abrirá al público el próximo 14 de noviembre 'Picasso, memoria y deseo', una exposición que explora la compleja relación entre las imágenes y las derivas del sujeto moderno a través de la obra de Picasso y sus contemporáneos.

El recorrido expositivo reunirá figuras clave del arte del siglo XX como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte, además de recoger la interpretación que Salvador Dalí y Federico García Lorca hicieron de la citada obra de Picasso.

La exposición parte de la inspiradora y compleja pintura 'Estudio con cabeza de yeso' (1925), que tanto impresionó a Dalí y Lorca, y pieza en la que se ha estimado que existe una "línea divisoria" en la producción de Picasso y en la evolución de su personalidad artística, al reflexionar en ella sobre el devenir del tiempo y la historia.

La muestra, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Eugenio Carmona, y patrocinada por la Fundación Unicaja, desplegará un fascinante y revelador diálogo entre la memoria y el deseo, el tiempo histórico y la modernidad, y sobre el modo en que la subjetividad transforma los símbolos de la cultura.

Picasso alude, con sus figuras de yeso, al Sistema de las Bellas Artes y evoca "la figura paterna". Pero el busto de yeso protagonista de la pintura se escinde en varios perfiles y hace surgir su turbadora sombra.

Picasso convirtió esta imagen polifacética tanto en emblema psíquico del sujeto dividido como en la metáfora del pasado que dialoga con el presente. Lo heterogéneo articula la vivencia de lo cotidiano. Y este es para Picasso el lugar de la memoria.

Pero la memoria solo es traída al presente por el deseo. Por el deseo entendido no solo como pulsión sino como voluntad inagotable de vivir y transformarse.

Así, Picasso convertirá el busto de yeso en emblema y le hará trascurrir a través de la sensualidad, el logro creativo, la poética de lo telúrico, la amenaza del monstruo y, finalmente, lo identificará con los signos vernaculares de la cultura española.

'Picasso, memoria y deseo' estará abierta al público en el Museo Picasso de Málaga desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 12 de abril de 2026.