El Museo Ruso de Málaga presenta la colección 'Valery Katsuba. Realismo romántico II (2000-2026)'

El Museo Ruso presenta la colección 'Valery Katsuba. Realismo romántico II (2000-2026)' - MUSEO RUSO DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Colección del Museo Ruso ha presentado este miércoles 'Valery Katsuba. Realismo romántico II (2000-2026)', segunda parte del proyecto expositivo dedicado al fotógrafo bielorruso afincado en Madrid.

Tras una primera entrega que mostraba un amplio conjunto de trabajos, esta nueva exposición propone un recorrido articulado a través de tres líneas temáticas: el viaje, el vínculo emocional y el cuerpo sometido al esfuerzo, según ha informado el museo en un comunicado.

Comisariada por Sebastià Mascaró y Valery Katsuba, la muestra reúne una selección de fotografías realizadas entre 2000 y 2026 en las que el artista continúa desarrollando su particular universo visual.

Según Mascaró, Katsuba actúa como un "cartógrafo de lo sensible", trazando un recorrido que atraviesa geografías y conexiones, donde la experiencia del viaje, la cercanía emocional y la dimensión física del esfuerzo "se entrelazan de manera inseparable".

A la presentación de la exposición, en la que colabora la Fundación "la Caixa", han asistido la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Luis Lafuente.

Además del artista de la exposición y co-comisario, Valery Katsuba; el co-comisario Sebastià Mascaró; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso y el director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Enrique Sánchez.

La primera línea presente en la muestra es 'Realismo romántico. Cuba', proyecto realizado en La Habana en 2023 y con el que Valery Katsuba prolonga la relación entre los modelos clásicos y contemporáneos que ya había desarrollado previamente en ciudades como Madrid, Ciudad de México y San Petersburgo. Será la primera vez que se muestre en España tras su estreno en la Bienal de La Habana en 2025.

En esta serie, la arquitectura adquiere un papel central dentro de la composición. Edificios históricos, fachadas y espacios urbanos se integran con las figuras de bailarines, deportistas y artistas circenses, generando un diálogo entre estructura y movimiento. Bañadas por la luz cálida del Caribe, las fotografías entretejen la herencia clásica con la energía vital cubana.

La exposición incorpora también 'En el aire: obreros y gimnastas (2010-2026)', que se presenta por primera vez a nivel mundial. En esta serie, el creador bielorruso establece un paralelismo visual entre trabajadores manuales y atletas, mujeres y hombres pertenecientes a contextos vitales distintos pero unidos por la experiencia del esfuerzo físico y la exigencia cotidiana.

Los cuerpos aparecen captados en situaciones de equilibrio, suspensión o tensión y parecen debatirse entre la gravedad y la libertad, entre la fatiga y la gracia.

Uno de los ejes de la exposición es 'Las cuatro estaciones. Mis amigos (2000-2019)', una serie vinculada al entorno más íntimo de Valery Katsuba. En ella, el artista retrata a sus amigos y, en ocasiones, paisajes deshabitados ligados a su memoria personal.

Para Sebastià Mascaró, el proyecto se articula como "un ciclo que sigue el ritmo natural del tiempo: la primavera del encuentro, el verano de la plenitud, el otoño de la reflexión y el invierno de la memoria". Las figuras y los rostros adquieren en esta serie una dimensión más cercana y emocional. En algunas de las obras, el propio Katsuba aparece integrado en la escena, reforzando la sensación de pertenencia.