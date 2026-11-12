La música dialoga con los universos creativos de Edvard Munch y Pablo Picasso en dos conciertos en el MPM

Imagen de la exposición 'Munch-Picasso' en el Museo Picasso Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM), en el marco de la exposición 'Munch-Picasso', presenta dos conciertos de música de cámara que exploran el universo artístico y emocional de estas dos figuras fundamentales de la Historia del Arte.

A través del diálogo entre pintura, música y otras disciplinas, ambos recitales invitan al público a descubrir la sensibilidad de Pablo Picasso y Edvard Munch, así como la riqueza de la creación musical de su época.

Los conciertos se celebrarán en el auditorio Christine Ruiz-Picasso y contarán con la participación de destacados intérpretes españoles y noruegos, según han indicado desde la pinacoteca en un comunicado.

La primera cita tendrá lugar el viernes 27 de noviembre a las 19,00 horas y llevará por título 'Munch, Picasso: el arte se encuentra con la música'.

El programa propone un recorrido por los universos creativos de artistas fundamentales del arte europeo, y comenzará con las obras de Edvard Grieg y Christian Sinding, que evocan el paisaje cultural de la Noruega de Munch.

De hecho, el pintor conoció a Sinding y realizó un retrato del compositor, mientras que su relación con Grieg se inscribe en una misma sensibilidad artística, fundamental para la construcción de la identidad cultural noruega. Desde sus respectivos lenguajes, pintura y música exploraron el poder expresivo de la emoción, el color y el sonido.

La segunda parte del recital estará dedicada a Picasso, y se iniciará con las Canciones populares españolas de Manuel de Falla, que reflejan su profundo vínculo con la tradición musical española. Fue precisamente el pintor malagueño quien diseñó la escenografía y el vestuario de la obra El sombrero de tres picos, estableciendo así un vínculo directo entre la música del compositor gaditano y su universo artístico propio.

Le seguirá Parade, de Erik Satie, pieza en la que convergen música, pintura, teatro y danza. Creada para los Ballets Rusos, la obra reunió a Satie con Picasso, Jean Cocteau y Léonide Massine, siendo Picasso responsable de la escenografía, el vestuario y el célebre telón de boca.

El programa culmina con La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, una obra fundamental del modernismo del siglo XX, en la que música, coreografía y artes visuales desafiaron radicalmente las convenciones artísticas de su tiempo.

Interpretado por Anna Margrethe Nilsen, Oyvind Gimse y el Dúo Lechado-Kuchaeva, este programa invita a contemplar la música y las artes visuales como dos expresiones de un mismo impulso creativo: la búsqueda de nuevas formas de ver, escuchar y sentir el mundo.

El segundo concierto se celebrará el viernes 11 de diciembre, también a las 19,00 horas. Bajo el título Paisajes emocionales. Un diálogo musical con Edvard Munch, propone una inmersión en el universo emocional del artista noruego a través de la música de Edvard Grieg, Catharinus Elling, Johan Svendsen, Bjarne Brustad, Agathe Backer Grondahl y David Monrad Johansen, trazando un recorrido musical por el anhelo, la ternura, la incertidumbre, la angustia y la esperanza.

El arte de Edvard Munch habita el espacio entre diferentes emociones: amor y ansiedad, intimidad y aislamiento, deseo y miedo, vitalidad y vulnerabilidad. Más que representar simplemente personas o momentos, Munch buscó dar forma a la vida interior y hacer visibles aquellas emociones que a menudo se resisten a las palabras.

A través de este repertorio, la soprano Susanna Wolff, la violinista Anna Margrethe Nilsen y la pianista Benedicte Palco evocarán los paisajes emocionales presentes en la obra de Munch. Moviéndose entre la cercanía y la distancia, la vulnerabilidad y la vitalidad, el programa recorre el complejo territorio de la experiencia humana: ese mundo interior que Munch hizo tan inconfundiblemente suyo.

De igual manera que Munch --el beso, la figura solitaria, los amantes, el niño enfermo y el cuerpo humano--, la música explora las delicadas tensiones entre conexión y soledad, belleza e inquietud, placer y dolor. Munch regresó una y otra vez a estos temas, transformándolos a través de distintas épocas y técnicas. De manera similar, la música puede volver sobre una emoción y revelar algo nuevo en cada expresión.

Las entradas para cada concierto, con una tarifa única de 12 euros, se pueden adquirir de forma anticipada en la web del museo o de manera presencial en las taquillas. En la taquilla del Auditorio Christine Ruiz-Picasso solo se aceptará tarjeta de crédito.

La actividad cuenta con la colaboración de la Real Embajada de Noruega en Madrid y se organiza en el contexto de la exposición 'Munch-Picasso', realizada con la colaboración especial del Munchmuseet y FABA, y el patrocinio de Fundación Unicaja.